Казахстанский депутат предложил узаконить многоженство

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Абзал Куспан предложил узаконить институт «токал» — второй или «младшей» жены. Такую идею он озвучил во время интервью журналисту Ерболу Сейілхану. Выдержку из беседы в своем Telegram-канале опубликовал блогер Сырым Иткулов.

Со слов депутата, многие состоятельные мужчины уже живут с «токал», и это не только чиновники. Куспан напомнил о старой традиции «әмеңгерлік», когда мужчина брал в жены вдову погибшего брата, чтобы она не осталась без поддержки. Но, по его словам, сейчас все выродилось в «забаву богатых», где «токал» становятся молодые девушки.

«От того, что я против, вы против или закон запрещает — люди ведь не перестают этого делать», — сказал он, предложив вынести вопрос на общественное обсуждение.

Позднее в комментарии изданию Qaz365.kz Абзал Куспан заявил, что это «был лишь ответ на прямой вопрос журналиста». «Как депутат, я не намерен поднимать этот вопрос с трибуны. Но это не означает, что в Казахстане нет проблемы, связанной с «токалами» и детьми, рожденными вне брака. Такая социальная проблема существует, и рано или поздно она потребует законодательного решения», — подчеркнул он.

В Духовном управлении мусульман Казахстана ранее отмечали, что в исламе многоженство разрешено, однако не является обязательным, а лишь дозволенным действием при соблюдении строгих условий. В то же время, в ДУМК напомнили, что ислам учит уважать законы государства, в котором проживает человек. В Казахстане многоженство запрещено законом. При этом неоднократно обсуждались инициативы о его легализации, но поддержки они не получили.

Вопросы, связанные с многоженством, неизменно вызывают в республике бурные дискуссии. В очередной раз эта тема обсуждалась после того, как первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своих мемуарах впервые рассказал о своей второй семье с Асель Исабаевой, которая родила ему двух сыновей.

