Германия окажет Монголии помощь в военной подготовке в рамках нового оборонного соглашения

Министерство обороны Монголии и Федеральное министерство обороны Германии заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве, направленное на укрепление двусторонних отношений в области обороны и развитие стратегического партнерства.

Соглашение официально подписали министр обороны Монголии Батлут Дамба и Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Монголии Гельмут Кулиц.

В рамках этого соглашения правительство Федеративной Республики Германия выделило €1 млн на поддержку развития учебного потенциала и логистической инфраструктуры Вооружённых сил Монголии. Этот последний взнос является продолжением многолетней поддержки Германией развития обороны Монголии.

Ярким примером такого партнерства является недавнее финансирование Германией строительства современного тренировочного центра скалолазания для монгольского горнострелкового батальона в аймаке Баян-Өлгий стоимостью €1.5 млн. Эта инициатива подчёркивает неизменную приверженность Германии укреплению специализированного военного потенциала Монголии.

С 2009 года немецкие военнослужащие регулярно проводят совместные учебные программы в Монголии, способствуя профессиональному развитию личного состава Вооружённых сил Монголии по различным дисциплинам. Эти усилия, в частности, способствовали подготовке Монголии к миротворческим операциям ООН и повышению её квалификации в области ведения боевых действий в горных условиях.

Оборонное партнёрство между Монголией и Федеративной Республикой Германия основано на взаимном доверии и общих стратегических интересах и стабильно развивается на протяжении последних 15 лет. В ходе церемонии подписания обе стороны подтвердили, что оборонное сотрудничество остаётся важнейшей опорой более широкого стратегического партнёрства.

