Монгольские медицинские работники начнут общенациональную забастовку 13 ноября

CentralAsia (MNG) - На пресс-конференции 4 ноября 2025 года специалисты и персонал здравоохранения объявили, что 13 ноября 2025 года они начнут общенациональную забастовку.

Исполнительный совет Монгольского профсоюза работников здравоохранения (MПРЗ) провёл 4 ноября внеочередное заседание и официально принял решение о проведении забастовки. Совет заявил, что, несмотря на неоднократные призывы к повышению базовой заработной платы до 3,5 млн тугриков, конкретного решения достигнуто не было. В связи с этим профсоюз объявил о начале трудового спора в соответствии со статьёй 25.1.2 Закона о труде и намерен продолжить забастовку.

Совет намерен направить официальное уведомление вместе со своим решением в Министерство здравоохранения. Согласно закону, забастовка начнётся через пять рабочих дней после получения уведомления, 13 ноября 2025 года.

