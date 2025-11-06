ЦБ Монголии приобрел 2829 кг драгоценных металлов в октябре

CentralAsia (MNG) - ЦБ Монголии сообщил, что в октябре 2025 года было приобретено 2829 килограммов драгоценных металлов, что означает совокупный рост на 12.7 тонны с начала года.

В октябре Дархан-Уулское аймачное отделение ЦБ Монголии приобрело 722.6 кг драгоценных металлов, а Баянхонгорское аймачное отделение – 1532.9 кг. В совокупности это на 10.3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

ЦБ Монголии устанавливает внутренние закупочные цены на драгоценные металлы на основе мировых рыночных котировок. В октябре 2025 года средняя цена на золото составляла ₮466 000 за грамм.

Экономисты отмечают, что колебания мировых цен на золото, объёмов добычи внутри страны и обменных курсов повлияли на объёмы закупок золота. Примечательно, что в 2020 году был зафиксирован самый высокий годовой объём закупок золота за последние шесть лет.

Приобретение золота остаётся ключевым элементом стратегии Монголии по укреплению официальных валютных резервов. Банк Монголии закупает золото у отечественных горнодобывающих компаний, организаций и частных лиц, а затем экспортирует его зарубежным организациям для аффинажа по международным стандартам и монетизации, что в конечном итоге увеличивает валютные резервы страны.

