Началось строительство очистных сооружений в городе Хунну

CentralAsia (MNG) - Компания Comfort Impex LLC, выбранная для строительства очистных сооружений для проекта города Хунну, и администрация мэра города Хунну подписали соглашение о сотрудничестве 5 ноября 2025 года.

Проект реализуется в рамках усилий по децентрализации Улан-Батора и содействию сбалансированному региональному развитию. Строительство инфраструктурных объектов города Хунну продолжается.

По данным администрации мэрии столицы Улан-Батора, строительство очистных сооружений производительностью 3000 кубометров в сутки начнётся за счёт финансирования из городского бюджета на 2025 год. Станция сможет очищать сточные воды для населения численностью 20–25 тысяч человек.

В этом году работы будут включать подготовку площадки, получение разрешений на строительство, закупку оборудования, монтаж внешней электропроводки и возведение ограждений. Основной этап строительства ускорится в 2026 году, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2027 года. В перспективе планируется строительство более крупного завода производительностью 20 000 кубометров в сутки.

5 июня 2024 года Великий Государственный Хурал (Парламент) Монголии утвердил Закон о правовом статусе города Хунну и постановление о его создании, установив общую площадь 31 501,3 га. Новый город-спутник призван выполнять специализированные функции столицы и отличаться эффективным пространственным планированием.

Ожидается, что в городе Хунну разместятся 150 000 жителей, будет создано около 80 000 новых рабочих мест, а также разместятся университеты, студенческий кампус, правительственные и административные комплексы, а также единый транспортно-логистический центр. Город также планируется превратить в свободную экономическую зону.

