Завершено проектирование 78.5 км новых велосипедных дорожек, которые будут построены в 2026 году

CentralAsia (MNG) - Администрация губернатора столицы Улан-Батора объявила о планах строительства 253 километров велосипедных дорожек в шести районах Улан-Батора в период с 2026 по 2028 год.

Завершено детальное проектирование 78.5 км велодорожек, которые планируется построить в 2026 году. Из них 15.17 км будет построено в районе Сухбаатар, 3.6 км – в Чингэлтэе, 28.23 км – в Баянзурхе, 18.74 км – в Баянголе, 9.18 км – в Хан-Ууле и 3.6 км – в Сонгинохайрхане. В настоящее время в Улан-Баторе имеется 101.7 км велодорожек, а в рамках концепции «Город 20 минут» к 2040 году планируется увеличить их общую протяженность до 1677 км. Новые велодорожки будут полностью отделены от автомобильного движения и интегрированы в зеленые зоны.

В 2025 году Департамент инвестиций столицы курирует 14 проектов по развитию велосипедной и пешеходной инфраструктуры общей протяженностью 54.2 км и площадью 205 414 квадратных метров. Из них завершено 73 410 квадратных метров, что составляет 41 процент. Кроме того, в этом году Управление по ремонту и содержанию дорог Улан-Батора строит велосипедные и пешеходные дорожки на площади 11 770 квадратных метров.

