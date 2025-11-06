В районе Чингэлтэй открылся центральный пункт сортировки отходов

CentralAsia (MNG) - В 21-м хороо (хороо - подрайон) Чингэлтэйского района открылся новый объект по устойчивому управлению отходами Eco Hub, который представляет собой централизованную площадку для сортировки и переработки отходов.

По данным администрации губернатора столицы Улан-Батора, объект может принимать до 150 тонн отсортированных отходов в день для прямой доставки на перерабатывающие заводы. Проект Eco Hub, финансируемый Европейским союзом, собирает вторсырье, такое как пластик, бумага, стекло и банки, прессует его и отправляет в сети переработки. Это сокращает объём отходов, отправляемых на свалки, и способствует внедрению системы экономики замкнутого цикла. В настоящее время каждый район ежедневно отправляет на свалки в среднем 300–350 тонн отходов. Перерабатывая 150 тонн отсортированных отходов из трёх районов, Eco Hub значительно сократит нагрузку на свалки и поможет предотвратить загрязнение почвы.

Помимо сортировки и сдачи отходов на переработку, центр планирует запустить программу стимулирования жителей к раздельному сбору отходов. Через мобильное приложение горожане смогут зарабатывать баллы за каждую сдачу отсортированных отходов и оформлять заказы на вывоз крупногабаритных отходов.

