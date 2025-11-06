экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III

CentralAsia (CA) -  Военно-воздушные силы США провели испытательный запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает командование Космических сил США.

Ракету запустили в 01:35 по тихоокеанскому времени 5 ноября с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии. Ракета пролетела примерно 4200 миль (6700 километров) до полигона на атолле на Маршалловых Островах. Дальность полета ракеты Minuteman III составляет около 9,5 тысячи километров. 

«Этот запуск является частью серии плановых и периодических мероприятий, имеющих решающее значение для оценки и подтверждения возможностей Minuteman III», — говорится в пресс-релизе.

В ходе испытаний была подтверждена текущая надежность, боевая готовность и точность ракеты, добавило командование.

Запуск Minuteman III состоялся спустя неделю после того, как Дональд Трамп объявил, что США «немедленно» начнут испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, которые это делают. Пуск ракеты Minuteman III не относится к испытаниям, о которых объявил Трамп.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com