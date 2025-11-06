Правительство Монголии объявляет 2027 год Годом укрепления здоровья

слева: Чинбурэн Жигжидсурэн

CentralAsia (MNG) - На очередном заседании Кабинета министров Монголии 5 ноября 2025 года министр здравоохранения Чинбурэн Жигжидсурэн объявил в Государственном дворце, что 2027 год объявлен Годом укрепления здоровья.

Назначение призвано реализовать цель «Здоровый монгол», изложенную в Программе действий правительства на 2024–2028 годы, и укрепить систему общественного здравоохранения страны. Членам правительства, а также губернаторам аймаков и столицы поручено обеспечить реализацию всех мероприятий, направленных на укрепление здоровья, и оказывать им всестороннюю поддержку.

Соответствующим министрам также поручено обеспечить единое общенациональное управление этими инициативами, обеспечить необходимое финансирование в проекте государственного бюджета на 2027 год и обеспечить межсекторальную координацию.

Однако работники здравоохранения начнут забастовку 13 ноября.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения