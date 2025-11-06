Кабмин поручил министру продовольствия и сельского хозяйства обеспечить стратегические резервы

CentralAsia (MNG) - Министр продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Энхбаяр Жадамба представил предварительные итоги уборки урожая этого года на заседании Кабинета министров 5 ноября 2025 года.

В целом по стране собрано 745.1 тыс. тонн сельскохозяйственных культур, в том числе 274.1 тыс. тонн зерновых, из которых 252.3 тыс. тонн приходится на пшеницу, а также 101.9 тыс. тонн картофеля, 208.6 тыс. тонн овощей, 133.3 тыс. тонн кормовых культур и 27.2 тыс. тонн масличных культур. Это на 503.3 тыс. тонн, или примерно на 40%, меньше, чем в прошлом году. В частности, производство пшеницы сократилось примерно на 35%, картофеля – почти на 23%, овощей – на 22%, кормовых культур – на 46%, масличных – на 49%.

Предварительные оценки показывают, что внутреннее производство покроет 62.5% общего спроса на пшеницу, 76.9% спроса на картофель и 72.6% спроса на овощи.

Снижение урожайности было обусловлено засухой и экстремальными погодными условиями. В период с мая по июль в сельскохозяйственных регионах наблюдалось мало осадков, средняя температура воздуха достигала 37–39.5 °C, а температура поверхности почвы – 65–69.6 °C. Максимальная температура почвы превышала 40 °C в течение семи-десяти дней подряд, а спорадические сильные дожди и град дополнительно повлияли на урожайность.

Несмотря на засуху, благоприятная погода в августе и сентябре позволила начать уборку на семь-десять дней раньше обычного, что способствовало повышению качества урожая. Пшеница созрела равномерно и имела высокое содержание клейковины, сообщил министр.

По итогам презентации Кабинет министров поручил министру Энхбаяру разработать и реализовать комплексный план по формированию стратегических запасов пшеницы и семенного фонда зерновых, картофеля и кормовых культур на 2026 год, а также по снижению рисков для сельскохозяйственного производства, связанных со стихийными бедствиями. Министру также поручено рассмотреть и принять решение о продлении сроков погашения кредитов сельхозпроизводителям.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения