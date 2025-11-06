Министр обороны России предложил Путину начать подготовку к ядерным испытаниям. Президент поручил «собрать дополнительную информацию»

CentralAsia (CA) - Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время заседания Совбеза предложил Владимиру Путину немедленно начать подготовку к полномасштабному испытанию ядерного оружия на архипелаге Новая Земля, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Белоусова, власти США последовательно выходят из договоров в сфере сокращения и ограничения вооружений, а также «осуществляют форсированную модернизацию» стратегических наступательных вооружений. Эти планы, включающие проведение ядерных испытаний, «существенно повышают уровень военной опасности для России», считает глава Минобороны РФ.

Из этого вытекает, что мы должны поддерживать наш ядерный потенциал в готовности к нанесению противником неприемлемого ущерба в любых условиях и обстановке и действовать адекватно в ответ на шаги Вашингтона в интересах гарантированного обеспечения безопасности нашей страны. С учетом вышеизложенного считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно.

Владимир Путин не ответил на это согласием, а предложил главам МИД, Минобороны и спецслужб «собрать дополнительную информацию» о планах США по ядерным испытаниям и «внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия».

Последнее ядерное испытание на полигоне «Новая Земля» прошло 24 октября 1990 года — после этого правительство объявило на них мораторий. В 1996 году США и Россия в числе других мировых государств подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, однако так и не ратифицировали его.

26 октября 2025 года Владимир Путин объявил, что Россия провела испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной силовой установкой, о создании которой он впервые рассказал в 2018 году. Три дня спустя Путин сообщил, что Россия также провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» — «тоже с ядерной энергетической установкой».

После этого Дональд Трамп заявил, что США «немедленно» начнут испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, которые это делают. 5 ноября США осуществили плановый испытательный запуск неоснащенной боеголовкой ракеты Minuteman III с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.