В Карелии за год бензин подорожал почти на 19%, - Центральный банк РФ

CentralAsia (CA) - За последние 12 месяцев цены на автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95 в Карелии выросли на 18,84% и 15,27% соответственно, следует из отчета «Инфляция в Республике Карелия в сентябре 2025 года» Банка России, пишет РБК.

«В основном это связано с ростом оптовых цен на моторное топливо и снижением объемов его производства из-за проведения ремонта ряда нефтеперерабатывающих заводов», — уточняют аналитики ЦБ.

Также республика остается популярным туристическим направлением, в том числе для путешествий на автомобильном транспорте. В этих условиях заправочные станции переносили в цену бензина возросшие издержки.

За период с 21 по 27 октября, по данным Карелиястата, бензин автомобильный марки АИ-98 и выше стал дороже на 0,4%. Бензин автомобильный марки АИ-92 стал дешевле на 0,3%.

Средняя цена бензина в республике составила 68,65 руб. за литр, бензина автомобильного марки АИ-92 — 66,05 руб. за литр, марки АИ-95 — 70,09 руб. за литр, марки АИ-98 и выше — 89,41 руб. за литр.

В начале текущего года Карелия опустилась на 30 место в рейтинге регионов по доступности бензина. В начале 2024 года Карелия занимала 27 место в аналогичном рейтинге.