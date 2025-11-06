21-летняя модель из Чехии Натали Пушкинова стала победительницей конкурса «Мисс Земля 2025». Фото

Натали Пушкинова

CentralAsia (CA) - Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля» 2025 года стала модель из Чехии Натали Пушкинова.

Конкурс проходил 5 ноября на Филиппинах, в столице страны Маниле.

Звание «Мисс Земля Воздух» получила представительница Исландии Соллис Вала Иварсдоттир;

«Мисс Земля Вода» стала представительница Вьетнама Чинь Ми Ань;

Титул «Мисс Земля Огонь» достался представительнице Таиланда Вари Нгамкхам.

В общей сложности на титул «Мисс Земля» претендовали 79 девушек из разных стран.

Награду за лучший показ в купальнике присудили представительнице Колумбии, в вечернем платье — участнице с Кубы.

В 2024 году победительницей конкурса стала Джессика Лэйн из Австралии.

Новой обладательнице титула «Мисс Земля» Натали Пушкиновой 21 год. Девушка живет недалеко от Праги и учится в Карловом университете по специальности «Маркетинговые коммуникации и связи с общественностью». Она работает моделью и стажировалась в журнале Vogue.

Ее хобби — подводное плавание. В одном из интервью она сказала, что, пока ныряла, видела бессчетное множество акул, дельфинов, скатов и всевозможных ядовитых рыб.

Пушкинова в прошлом страдала от анорексии. По ее словам, в модельном агентстве ее заставляли худеть и едва не погубили. «Я была как скелет, только кости торчали», — вспоминает она. Справиться с психологическими проблемами и постоянными перепадами веса, нажитыми в то время, ей удалось лишь недавно.

Пушкинова не исключает, что поэт Пушкин — не просто ее тезка, а дальний родственник.

«Говорят, что знаменитый поэт Пушкин был нашим предком, но никаких подтверждений этому я не нашла. У семьи настолько обширное генеалогическое древо, что многие ветви просто отсутствуют. Я чешка до мозга костей, но, кто знает, может и найдется какая-то связь», - сказала она.

«Мисс Земля» — один из крупнейших конкурсов красоты в мире наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс Мира» и «Мисс Интернешнл». Проводится с 2001 года.

По информации на сайте конкурса, «Мисс Земля» направлен на развитие индустрии конкурсов красоты «как эффективного инструмента повышения осведомленности об окружающей среде». Участницы соревнуются в красоте и знании вопросов экологии, победительницы в дальнейшем выступают в качестве послов по защите окружающей среды по всему миру.

