Число жертв крушения грузового самолета в США выросло до 12

CentralAsia (CA) - Число погибших в результате крушения грузового самолета MD-11 авиакомпании UPS в Луисвилле, штат Кентукки, возросло до 12, в их числе ребенок, сообщает Associated Press.

Агентство со ссылкой на губернатора Энди Бешира уточняет, что поиск выживших маловероятен, так как службы экстренного реагирования обследовали обгоревшую зону крушения. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще 18 человек получили медицинскую помощь и были выписаны.

Грузовой самолет McDonnell Douglas MD-11 потерпел крушение недалеко от аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле. Авария произошла вскоре после взлета рейса 2976, направлявшегося в международный аэропорт имени Дэниела К. в Гонолулу. На борту находились три члена экипажа. После падения MD-11 возник пожар.

McDonnell Douglas MD-11 — грузовой самолет, первоначально производившийся компанией McDonnell Douglas, а затем переданный в производство Boeing. Широко используется авиакомпаниями FedEx Express, Lufthansa Cargo и UPS Airlines для транспортировки грузов.