Мужчина попытался поцеловать президента Мексики Клаудию Шейнбаум, пока она общалась с жителями. Она подала заявление в полицию

CentralAsia (CA) - В Мехико мужчина обнял и попытался поцеловать президента Мексики Клаудию Шейнбаум без ее согласия, сообщает Reuters.

Инцидент произошел 4 ноября в историческом центре города, когда Шейнбаум направлялась на публичное мероприятие возле президентского дворца.

Судя по видео, которое разошлось по соцсетям, она остановилась пообщаться с местными жителями. В этот момент к ней сзади подошел неизвестный мужчина, обнял за плечо, попытался поцеловать и дотронуться до груди президента. Шейнбаум убрала его руки и отстранилась, после чего в ситуацию вмешался, вероятно, охранник главы государства.

На следующий день Шейнбаум заявила, что подала жалобу на мужчину, пристававшего к ней. На пресс-конференции она заявила, что осуждает его действия не только как президент, но и как женщина.

«Я решила подать жалобу, потому что с этим сталкиваются все женщины в нашей стране. Если они так поступают с президентом, что будет со всеми остальными женщинами?» — заявила Шейнбаум.

Президент также раскритиковала мексиканскую газету Reforma из-за публикации изображений случившегося. Секретариат по делам женщин, созданный после вступления Шейнбаум в должность президента в октябре 2024 года, выпустил заявление о случившемся — в том числе осудив не только факт домогательств, но и то, как эта ситуация освещается в СМИ.

Ведомство, призывающее сообщать о случаях насилия и бороться с ним, попросило медиа не использовать такие случаи для «повторной виктимизации» женщин, переживших насилие. Чиновники посоветовали «не воспроизводить контент, угрожающий неприкосновенности женщин, девочек и подростков».

Секретариат гражданской безопасности Мехико отчитался 5 ноября, что 33-летнего мужчину, пристававшего к президенту арестовали, заподозрив в том, что он домогался к еще двум женщинам в городе. По данным O Globo и El Universal, его зовут Уриэль Ривера, а во время инцидента с Шейнбаум он находился под воздействием алкоголя или наркотиков.

Клаудия Шейнбаум — первая женщина на посту президента Мексики. Домогательства к ней вновь подняли вопрос о насилии в отношении женщин в стране, отмечает Reuters. Ранее фемактивистки критиковали саму Шейнбаум за недостаточные усилия по борьбе с насилием в отношении женщин. Среди прочего они отмечали неэффективность уголовного преследования обвиняемых в насилии и расследований случаев фемицида — убийство на почве ненависти к женщинам.

Только по официальным данным правительства, в 2024 году в Мексике был зарегистрирован 821 случай фемицида. К сентябрю 2025-го власти зарегистрировали уже 501 фемицид. При этом, отмечает агентство, многие правозащитники утверждают, что эти числа могут быть сильно занижены.

Кроме того, инцидент с Шейнбаум вызвал вопросы к службе безопасности президента. Глава Мексики путешествует с минимальной охраной и часто появляется на публике, в том числе бывает в толпе. Шейнбаум заявила, что не планирует ничего менять, отметив, что чиновники «должны быть ближе к народу».