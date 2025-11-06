На Земле начались сильные магнитные бури из-за вспышек на Солнце

CentralAsia (CA) - На Земле начался период магнитных бурь, вызванный вспышками на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Причиной бурь диапазона от G2 до G3 стали выбросы плазмы, которые пришли к Земле от вспышек на Солнце. Выбросы не радиальные и имеют «заметно большие углы распространения и скорости, чем это ранее предполагалось при расчетах», следует из сообщения института.

По данным ученых, буря и возмущения перейдут 7 ноября в «основную фазу», когда «к Земле начнут приходить основные массы выброшенной плазмы, запустив еще более сильные геомагнитные процессы».

Также на появление магнитных бурь повлиял быстрый солнечный ветер из корональной дыры, в поток которого Земля попала поздним вечером в среду, 5 ноября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Совокупность этих факторов привела к началу магнитной бури после полуночи, интенсивность которой в пиковый период достигала среднего уровня G2. По последним данным, буря несколько ослабла до минимального уровня G1, однако, согласно прогнозам международных метеорологических центров, это лишь начало продолжительного неспокойного периода.

Геомагнитные возмущения, включая периодические бури уровней G1 и G2, прогнозируются в течение всего текущего дня. Пик активности ожидается в пятницу, 7 ноября, когда основная масса выброшенного солнечного вещества достигнет околоземного пространства. В этот день возможны сильные магнитные бури уровня G3 и даже очень сильные — уровня G4.

Снижение интенсивности возмущений начнется лишь в ночь на 8 ноября. Этот день, по прогнозам, пройдет при все еще заметных колебаниях магнитосферы, но уже без превышения порога магнитной бури. Полная стабилизация и возврат геомагнитного поля в спокойную, «зеленую» зону ожидаются только на следующий день.

Впоследствии Леус заявил, что магнитные бури стремятся к высокому уровню. «Возмущения геомагнитного поля продолжают расти, и к настоящему времени индекс Кр, отражающий уровень этих возмущений, достиг отметки 6,67, что практически соответствует сильной магнитной буре уровня G3», — добавил он.