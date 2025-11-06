Госсекретарь США планирует посетить страны Центральной Азии в 2026 году

CentralAsia (KZ) - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в следующем году планирует посетить все пять стран Центральной Азии — Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Об этом он сообщил на приёме в Госдепартаменте, где присутствовали руководители внешнеполитических ведомств указанных государств.

«Я лично тоже планирую посетить их (страны Центральной Азии - прим. ред.) в следующем году, все пять стран. Так что это, вероятно, будет недельная или более длительная поездка. Нам нужно работать над этим и сделать это вместе», - сказал Рубио.

Госсекретарь отметил, что интересы США и стран региона совпадают в вопросах развития экономики, доступа к рынкам и добычи природных ресурсов. По его словам, Штаты рассчитывают на расширение сотрудничества как на двустороннем уровне, так и в формате C5+1.

Рубио отметил, что Центральная Азия долгое время оставалась вне фокуса внешней политики США, но теперь ситуация меняется: «Это захватывающая возможность. Наши национальные интересы совпадают, особенно в сфере экономического роста и устойчивого развития».

Марко Рубио сказал, что интерес американских компаний к ресурсам Центральной Азии только растёт: «Вы хотите использовать богатства своих стран для диверсификации экономик. Мы хотим быть частью этого процесса».

C5+1 — это региональная дипломатическая платформа, которая объединяет правительства США и пяти стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

