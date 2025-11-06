В США из-за шатдауна отменяют тысячи авиарейсов

CentralAsia (CA) - Министр транспорта США Шон Даффи распорядился сократить на 10% количество рейсов из 40 крупнейших аэропортов страны из-за правительственного шатдауна, пишет Reuters.

Даффи объяснил свое решение проблемами с безопасностью. Из-за шатдауна 13 тысяч диспетчеров и 50 тысяч сотрудников Управления безопасности на транспорте работают без оплаты. Из-за этого многие стали чаще брать больничные или искать подработку.

Из-за дефицита авиадиспетчеров с начала шатдауна уже были задержаны десятки тысяч рейсов, что затронуло около 3,2 миллиона пассажиров.

Шатдаун в США продолжается с 1 октября, он уже стал самым продолжительным в истории страны. Из-за шатдауна еженедельно экономика страны теряет почти два миллиарда долларов.

Конгресс не может договориться о финансировании из-за принципиального несогласия демократов и республиканцев о расходах на медицинское страхование и льготное здравоохранение.