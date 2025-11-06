В Казахстане запретят фонограмму на концертах, где больше 200 зрителей

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В четверг в ходе пленарного заседания сенат рассмотрел в двух чтениях закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля» и вернул его в мажилис со своими поправками. В частности, депутаты уточнили норму о запрете использования фонограмм при проведении концертов от 200 и более зрителей.

Как отмечается в заключении профильного комитета сената, использовать фонограммы можно будет только при создании телевизионного контента и в местах, не приспособленных для проведения концертов.

«(Внесены) дополнения, предусматривающие необходимость информирования зрителя об использовании фонограмм при исполнении музыкальных произведений, а также во время проведения зрелищных культурно-массовых мероприятий в случаях, установленных законодательством», - также добавил сенатор Талгат Жунусов.

В целом документом предусматривается передача акиматам компетенции по сохранению и развитию библиотечных фондов, предоставлена возможность государственным библиотекам оказывать услуги по организации и проведению образовательных и культурных мероприятий с предоставлением помещений библиотеки.

Также введена процедура согласования с ономастической комиссией по присвоению и переименованию названий частных образовательных организаций в честь знаменитых личностей.

Вместе с тем предусмотрены единовременные выплаты победителям международных конкурсов научных проектов и подготовившим их педагогам, а обучающиеся на гранте, получающие госпособия, воспитывающие детей с инвалидностью или ухаживающие за лицами с инвалидностью первой группы будут освобождены от обязательной отработки. Также предоставляется отсрочка по отработке на период обучения лицам, поступившим и завершившим обучение в резидентуре (ординатуре), магистратуре, аспирантуре, докторантуре в зарубежных организациях образования.

Ранее в мажилисе сообщалось, что новый закон предоставляет возможность санитарно-эпидемиологическим службам проводить проверки школьных столовых и летних лагерей без предварительных уведомлений.

