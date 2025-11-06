Госсекретарь США принял лидеров внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии. Стенограмма

CentralAsia (CA) - Госсекретарь США Марко Рубио провёл приём в Государственном департаменте, на котором присутствовали руководители внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии.

Во встрече участвовали главы МИД Казахстана, Таджикистана и Туркменистана, Узбекистана, а также посол Кыргызстана в США.

Стенограмма встречи (свободный перевод)

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау: Для нас, в Государственном департаменте, огромная честь приветствовать здесь столь выдающееся собрание в нашем здании, в прекрасной Зале Бенджамина Франклина, посвящённой первому дипломату нашей нации — ещё до того, как мы стали государством — Бенджамину Франклину, который наблюдает за нами оттуда.

Сегодня вечером мы рады возможности приветствовать наших друзей из стран Центральной Азии — Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызской Республики и Узбекистана — отличных друзей и партнёров Соединённых Штатов. Одним из истинных удовольствий работы на президента Трампа в этой администрации является то, что он понимает: внешняя политика — это не только те отношения, которые мы развивали последние 80–100 лет. Мир велик, и многие важные регионы не получали должного внимания. Одним из таких регионов являются республики Центральной Азии, ранее входившие в состав Советского Союза и ныне независимые уже 35 лет. Соединённые Штаты давно пора более активно взаимодействовать с этим регионом.

Президент Дональд Трамп попросил нас действовать более активно. Он пригласил сюда президентов всех пяти стран. Специальный посланник Гор, который скоро выступит, и я только что вернулись из поездки по региону. К сожалению, нам не удалось посетить все пять стран, но мы побывали в двух, и возможности там просто впечатляющие — деловые, партнёрские и многие другие. Я считаю, что сейчас наступает очень интересный период в отношениях между США и странами Центральной Азии, и для нас большая честь и радость, что эти пять стран прислали сюда своих президентов, а также министров иностранных дел и представителей. Мы глубоко признательны вам, господа, что вы здесь.

Большое спасибо за присутствие. (Аплодисменты.)

Моя задача сегодня вечером — не только поприветствовать вас в этом здании, но и представить одного из наших самых выдающихся друзей в Вашингтоне, сенатора Джима Риша, председателя Комитета Сената по иностранным делам. Я могу с полной уверенностью сказать, что меня здесь не было бы, как и моих коллег, если бы не сенатор Риш, который, будучи председателем Комитета по иностранным делам, отвечает за наше утверждение. Спасибо вам, сенатор, что сделали это для меня и для других. (Аплодисменты.) Внешнеполитическая программа президента Трампа может успешно реализовываться благодаря вашим усилиям на Капитолийском холме. Большое спасибо вам, сенатор, за всё, что вы сделали.

Сенатор Риш — один из самых выдающихся сыновей великого штата Айдахо. У него долгая карьера в сфере государственной службы: сначала в законодательном органе штата, затем, возможно, ещё раньше — в качестве прокурора, позже губернатор штата Айдахо, а теперь сенатор и ведущий сенатор по иностранным делам. Для нас, в Государственном департаменте, огромное удовольствие ежедневно работать с сенатором Джимом Ришем. Сенатор Риш, слово вам. Большое спасибо. (Аплодисменты.)

Сенатор Джим Риш: Спасибо, Крис. Благодарю за столь тёплое представление. И спасибо секретарю Рубио за приглашение сегодня сюда. И, конечно, спасибо представителям Центральной Азии, всем пяти из вас, за присутствие. Это действительно уникальное событие. От имени Комитета Сената по иностранным делам для меня честь присоединиться к вам в этом историческом — по-настоящему историческом — визите.

Мировые лидеры, собравшиеся здесь сегодня, происходят из непростого региона. Мы это понимаем. Вы — великие нации, оказавшиеся между могущественными странами. Сегодняшний день — возможность углубить сотрудничество и обеспечить, чтобы эти страны могли самостоятельно определять свою судьбу. Пока нестабильная Россия и всё более агрессивный Китай преследуют свои национальные интересы по всему миру, зачастую в ущерб соседям, Соединённые Штаты предлагают странам Центральной Азии реальную возможность работать с готовым партнёром, одновременно развивая экономики друг друга.

В поддержку этой инициативы я вместе с сенатором Дейнсом, который сегодня с нами — сенатор — (аплодисменты) — и моими коллегами на этой неделе внес законопроект, открывающий путь к снятию устаревших барьеров для расширения экономического взаимодействия с нашими партнёрами по формату C5+1, а именно — отмене ограничений Джексона-Ваника. (Аплодисменты.)

Уместно, что в 10-ю годовщину дипломатической платформы C5+1 мы открываем новую, захватывающую эру сотрудничества между нашими странами. Я горжусь работой с президентом Трампом, сенатором Дейнсом, моими коллегами по Комитету по иностранным делам и нашими друзьями в Центральной Азии, формируя внешнюю политику США, направленную на безопасное и процветающее будущее Америки и наших партнёров.

А теперь я хочу представить давнего друга — специального посланника Серхио Гора. Серхио и я тесно сотрудничали в первые месяцы администрации Трампа, заполняя должности в Государственном департаменте, которые помогали президенту Трампу и секретарю Рубио реализовывать их видение внешней политики США. Без помощи и преданности Серхио мы не смогли бы обеспечить рекордное количество президентских назначений, несмотря на сложные условия. Мы продвигали кандидатов через наш комитет с рекордной скоростью. Спасибо, Серхио, за всё, что вы сделали.

Серхио сейчас успешно выполняет свои обязанности в новой роли посла в Индии, но сегодня, для вас, его основная роль — специальный посланник по делам Южной и Центральной Азии. Нет никого лучше, кто мог бы укреплять прочные и длительные отношения между нашими друзьями в Центральной Азии и Соединёнными Штатами. Серхио, спасибо за всё, что вы делаете, слово вам. (Аплодисменты.)

Посланник Серджио Гор: Председатель Риш действительно невероятен. На самом деле, сегодня, когда я пришёл в Белый дом, зашёл в свой кабинет, и там даже не были включены свет, но председатель Риш уже сидел там. (Смех.) Мы провели хорошую рабочую встречу, и я могу сказать, что он, вероятно, один из самых трудолюбивых председателей комитетов в Сенате — два заседания комитета в неделю. Именно поэтому нам удалось подтвердить так много наших кандидатов.

Добрый вечер. Для меня большая радость находиться здесь среди вас, такой выдающейся аудитории. Для нас честь приветствовать наших уважаемых гостей — министров иностранных дел Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, а также посла Кыргызской Республики, который присоединился к нам сегодня от имени своего правительства. Мы также рады видеть членов Конгресса, включая председателя Риша, сенатора Дейнса, представителей Хайзенга, Селфа и Миллера, а также многих других друзей и партнёров, которые на протяжении долгого времени поддерживают тесное сотрудничество между США и странами Центральной Азии.

Ваше присутствие сегодня отражает растущую широту наших отношений и наше общее видение безопасной, суверенной и процветающей Центральной Азии. Оно также демонстрирует лидерство США в создании экономических и стратегических партнёрств, которые продвигают наши интересы, отражают наши ценности и создают возможности для американских работников и бизнеса.

Когда президент назначил меня специальным посланником по Центральной Азии, он подчеркнул, что в предыдущих администрациях этому региону не уделялось должного внимания. Его приверженность региону заключается в том, что у вас есть прямой доступ к Белому дому и вы получите внимание, которого этот регион заслуживает.

Всего на прошлой неделе заместитель госсекретаря Ландо и я имели огромную привилегию посетить Узбекистан и Казахстан. Это был чрезвычайно успешный визит. Вы услышите больше об этом завтра, когда все пять глав государств посетят Белый дом.

Гостеприимство в Центральной Азии действительно безгранично. Думаю, Крис и я будем терять вес в ближайшие месяцы — столько еды мы съели. Но тепло встречи, вкусные блюда, невероятная история и культура — мой первый визит в регион в качестве специального посланника президента запомнится надолго. Я с нетерпением жду визитов в Туркменистан, Таджикистан и Кыргызскую Республику в ближайшем будущем.

Во время нашего визита мы лично убедились в замечательном прогрессе, которого достигли наши страны в развитии инноваций, образования и деловых связей. Мы встретили партнёров, желающих сотрудничать с американскими компаниями, которые привносят высокие стандарты, прозрачность и реальные выгоды для людей. Мы также провели важные обсуждения о том, что Америка снова открыта для бизнеса, и обсудили ключевые инвестиционные возможности в США. Соединённые Штаты гордятся сотрудничеством с теми, кто ищет подлинные партнёрские отношения на основе взаимных интересов.

Завтра на конференции в Кеннеди-центре мы подчеркнём это сотрудничество и практические шаги. Мы увидим новые инвестиции и торговые соглашения, которые создадут рабочие места и экспортные возможности для американских компаний. Эти сделки приносят пользу обеим сторонам, основаны на справедливости и общем процветании. Они показывают, что возможно, когда страны ставят свои народы на первое место, одновременно работая вместе для достижения общих целей.

Президент Трамп с нетерпением ждёт встречи с президентами каждой страны завтра, чтобы подтвердить нашу непоколебимую приверженность миру и процветанию для наших шести государств. Под его руководством США проводят ясную и принципиальную внешнюю политику, защищают свои интересы, обеспечивают мир через силу и строят партнёрства на основе результатов, а не риторики. Платформа C5+1 остаётся центральной в этой стратегии, расширяя сотрудничество в сфере энергетики, инфраструктуры и экономического роста, что делает Америку и наших партнёров безопаснее, сильнее и процветающими.

И теперь для меня огромная честь представить нашего выдающегося государственного секретаря. Когда президент и я занимались заполнением этих должностей, по всей администрации открывались тысячи вакансий, и я могу сказать, что очень немногие люди занимали три, четыре, пять, а иногда и шесть должностей подряд. Редко библиотекарь становится государственным секретарём. (Смех.) Однако у нас есть выдающийся лидер — государственный секретарь Рубио. Одна из любимых фраз президента: он родился для этой работы. Путешествуя с ним по миру — от Ватикана до Ближнего Востока и везде между ними — я могу это подтвердить. Нам повезло, что он с нами, и я считаю, что он эффективно работает на благо американского народа, мира и этой администрации.

Для меня честь приветствовать моего близкого друга Марко Рубио. (Аплодисменты.)

Госсекретарь Рубио: Спасибо. Большое спасибо. Добро пожаловать. Спасибо. Добро пожаловать в Государственный департамент и в наши… мы нечасто используем эти помещения, за исключением случаев, когда закрыто правительство, и тогда их открыли. Но это замечательно. Для меня честь принимать всех вас здесь сегодня и завтра. У нас будут отличные мероприятия, и спасибо за тёплые слова в представлениях. Серхио прав: президент действительно говорит — и это большая честь слышать его — что, по его словам, я родился для этой должности. Проблема в том, что у меня три работы, и я не знаю, о какой именно он говорит. (Смех.) Думаю, он, возможно, считает меня хорошим архивариусом. Но в любом случае для меня честь занимать эту должность в такое интересное время.

Я хочу сделать несколько признаний. Прежде всего, я хочу поблагодарить посла Гора и заместителя госсекретаря Ландо за их поездку на прошлой неделе. Она была важна. Они провели значительное количество времени, и я знаю, что они с нетерпением ждут возможности посетить остальные страны, в которые не смогли попасть. Лично я также намерен совершить визиты в этом году, ко всем пяти странам, что, вероятно, займёт неделю или больше, и мы должны скоординировать это вместе.

Хочу особо отметить нескольких человек. Джим Риш, который всё ещё здесь, был и остаётся председателем Комитета Сената по иностранным делам. (Аплодисменты.) Мы с Джимом работали вместе на протяжении моих 14 лет и одного месяца в Сенате, и по причинам, которые я до конца не понимаю, мы оказались буквально рядом друг с другом в трёх разных комитетах.

Сенатор Риш: И слово.

Госсекретарь Рубио: И слово. Так что… это не было по алфавиту, но мы стали очень близки и остаёмся такими. Я знаю, что он очень помог нам занять все эти должности. Я видел его — до этого я его не видел — я видел вас только три раза сегодня: утром в Белом доме, затем на брифинге, и сейчас здесь.

И ещё один человек, которого я хочу отметить — сенатор Дейнс. Он обсуждает со мной Центральную Азию уже почти три или четыре года. Вы всё ещё здесь? Сколько раз вы были в регионе? (Аплодисменты.)

Сенатор Дейнс: Много.

Госсекретарь Рубио: И больше одного раза. Сначала я думал, что он просто ищет возможности для охотничьих поездок. (Смех.) Но на самом деле он стал ведущим сторонником более тесного взаимодействия США со всеми пятью вашими странами, со всей Центральной Азией, и заслуживает большой признательности за то, что произойдёт завтра и в ближайшие дни и недели.

Для нас это тоже захватывающее время. Президент Трамп ясно дал понять, что хочет, чтобы внешняя политика США основывалась на национальных интересах страны. В конечном счёте именно так работает внешняя политика. Есть национальные интересы вашей страны, есть национальные интересы нашей страны. Когда внешняя политика работает лучше всего? Когда национальные интересы двух стран совпадают. Когда ваши интересы и наши интересы совпадают — а когда нет, тогда необходима дипломатия, дружба и так далее. Но когда они совпадают, нужно развивать партнёрства и создавать прочные связи. Я считаю, что наши интересы совпадают во многих направлениях.

И они не обязаны совпадать по каждому вопросу, но совпадают по ключевым, включая экономическое развитие. С нашей точки зрения, мы ищем возможности для американских инноваций, бизнеса и продукции, чтобы расширить их на новые рынки, потому что это укрепляет связи между странами. С вашей стороны, вы стремитесь использовать ресурсы — как людские, так и природные, которыми нагородил ваши страны Бог — и превращать их в ответственное развитие, позволяющее диверсифицировать экономики. Вы не хотите быть просто источником энергии или минералов, вы хотите использовать это для развития других секторов экономики, создавая долгосрочные возможности для своих людей.

Наши национальные интересы совпадают, и я считаю, что сегодняшний приём, завтрашняя встреча и совместные действия в ближайшие месяцы и недели ещё больше это укрепят. Для меня честь приветствовать всех вас в Государственном департаменте. Будет честью принять ваших президентов. Я знаю, что президент с нетерпением ждёт завтрашней встречи, и это захватывающая возможность, новая эпоха в наших отношениях с Центральной Азией, ведь примерно 10 лет не было подобных встреч, так что прошло более десятилетия.

К сожалению, за последние десять лет регион был немного запущен, на него не уделялось достаточно внимания, ведь происходило так много событий в мире. Мы часто сосредотачиваемся на кризисах и проблемах — на которые они, безусловно, заслуживают внимания — и иногда упускаем новые захватывающие возможности.

А сейчас именно такая возможность: новые перспективы, где национальные интересы наших стран совпадают. Мы можем работать как на двусторонней, так и на региональной основе с США, и я рад быть частью этого процесса, быть госсекретарём, советником по национальной безопасности и архивариусом в этот ключевой момент истории нашей страны вместе с вами. (Смех.) Я намерен сделать всё возможное с дипломатической точки зрения, сделать всё возможное из своего кабинета в Белом доме и проследить, чтобы у нас были хорошие записи обо всём для Архива. (Смех.) Спасибо. Спасибо, что вы здесь. Спасибо. (Аплодисменты.)