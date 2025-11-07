Трамп и Токаев провели переговоры в Вашингтоне, Казахстан и США заключили сделки на сумму более $17 млрд

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Белом доме, сообщила пресс-служба Акорды.

В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Дональду Трампу за приглашение посетить Вашингтон и оказанное казахстанской делегации исключительное гостеприимство.

«Касым-Жомарт Токаев отметил исторический характер президентства Дональда Трампа, под руководством которого США укрепляют свои позиции в качестве ведущей мировой экономической, политической и технологической державы. Как подчеркнул президент Казахстана, американский лидер вносит решающий вклад в обеспечение более безопасного, стабильного и процветающего мира. Глава нашего государства заявил о поддержке Казахстаном миротворческих инициатив президента США, в том числе «Маршрута Трампа за международный мир и процветани» (TRIPP), который может способствовать дальнейшему развитию Среднего коридора», – говорится в сообщении.

Дональд Трамп подтвердил приверженность США дальнейшему укреплению многопланового расширенного стратегического партнёрства с Казахстаном.

Лидеры приветствовали подписание в рамках визита коммерческих соглашений между Казахстаном и Соединёнными Штатами на сумму более 17 млрд долларов.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру вопросов двусторонней повестки, определены перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества.

Президенты также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня.

В ходе своего визита президент Казахстана провел встречу с госсекретарем США Марком Рубио и специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором, а также присутствовал при подписании меморандума о взаимопонимании между Казахстаном и США в области критически важных минералов.

Кроме того, он пообщался с основателями казахстанских IT-стартапов, выходящих на глобальные рынки, и встретился с делегацией членов Палаты представителей Конгресса США.

