Трамп встретился с лидерами Центральной Азии для укрепления критически важных связей в сфере добычи полезных ископаемых

CentralAsia (CA) - Президент Дональд Трамп заявил в ходе встречи с пятью странами Центральной Азии в четверг, что он будет стремиться диверсифицировать закупки важнейших минералов, поскольку США стремятся решить проблему доминирования Китая на рынке редкоземельных металлов, имеющих решающее значение для передового технологического производства, сообщает Вloomberg.

«Эти страны когда-то были родиной древнего Шелкового пути, соединявшего Восток и Запад», — сказал Трамп, отметив при этом, что «к сожалению, предыдущие американские президенты полностью игнорировали этот регион», передает АР.

Он добавил: «Я понимаю важность этого региона», но «многие люди этого не знают».

«Один из ключевых пунктов нашей повестки дня — критически важные минералы», — заявил Трамп на ужине с лидерами Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана в Белом доме в четверг. «В последние недели моя администрация укрепила экономическую безопасность Америки, заключив соглашения с союзниками и друзьями по всему миру о расширении наших цепочек поставок критически важных минералов».

На прошлой неделе Трамп заключил сделку с председателем КНР Си Цзиньпином, согласно которой США отменили пошлины в обмен на снятие Пекином запланированных ограничений на экспорт критически важных минералов, используемых во всем, от мобильных телефонов до реактивных двигателей. Однако, несмотря на временное перемирие, Белый дом продолжает искать альтернативных поставщиков.

«Мы укрепляем наше экономическое партнерство, улучшаем наше сотрудничество в сфере безопасности и расширяем наши общие связи», — заявил Трамп, который стремится укрепить свои связи с регионом, богатым энергоносителями и полезными ископаемыми.

Этот саммит стал первым случаем, когда президент США принял в Белом доме группу, известную как «С5+1», в рамках усилий Вашингтона по укреплению своего влияния в регионе, где долгое время доминировали Россия и Китай. Президент Джо Байден провёл аналогичную встречу в Нью-Йорке в 2023 году.

Пять государств Центральной Азии обладают огромными минеральными ресурсами, включая редкоземельные элементы и уран, которые сыграли ключевую роль в ядерной программе Советского Союза.

Ранее в четверг агентство Bloomberg сообщило, что администрация Трампа помогла частной американской компании заключить сделку по покупке контрольного пакета акций крупнейшего неосвоенного месторождения вольфрама в Казахстане.

Американская компания Cove Capital LLC приобрела 70% акций в двух месторождениях у суверенного фонда благосостояния Казахстана, который сохранит за собой 30% акций, согласно заявлению, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

Трамп попросил каждого из прибывших президентов выступить с речью, и они высоко оценили его усилия по содействию торговле в их регионе и миру во всем мире.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил Трампу, что его страна хочет расширить экономическое и торговое сотрудничество с США, представив свои месторождения редкоземельных металлов как способ помочь в производстве следующего поколения центров обработки данных искусственного интеллекта.

Как пишет издание, государства Центральной Азии также могут выиграть от партнерства с США, поскольку они стремятся диверсифицировать свои экономические и оборонные связи после полномасштабного вторжения России на Украину в 2022 году, которое вызвало волну международных санкций против Москвы.

Но им следует действовать осторожно. В последнее время США усиливают давление, чтобы предотвратить уклонение от санкций, что может привести к обострению напряжённости в регионе. Для Центральной Азии Россия остаётся важнейшим партнёром в сфере безопасности и экономики, а также пунктом назначения для миллионов трудовых мигрантов, зарабатывающих деньги и отправляющих их домой.

В четверг Трамп упомянул о своих усилиях по достижению перемирия между Киевом и Москвой, а также призвал страны к нормализации отношений с Израилем. Ранее Казахстан объявил о присоединении к Авраамским соглашениям Трампа — рамочному документу, призванному нормализовать дипломатические и экономические отношения с Израилем.

«Я настроен оптимистично и считаю, что каждая из стран, представленных здесь сегодня, извлечет пользу из мира, если воспользуется предоставленной нам возможностью», — сказал Трамп.

Участники встречи также объявили о ряде запланированных экономических сделок, включая заявление о том, что страны в совокупности стремятся приобрести 40 самолетов Boeing Co.

Влиятельные соседи группы также укрепляют свои связи в регионе. В прошлом месяце президент России Владимир Путин провёл в Таджикистане саммит с лидерами стран Центральной Азии, а в июне с ними встретился лидер Китая Си Цзиньпин, чтобы обсудить увеличение инвестиций в рамках его подписанной инфраструктурной программы «Один пояс, один путь».

В апреле лидеры Европейского союза также подписали соглашение о стратегическом партнерстве с пятью странами в ходе первого саммита ЕС-Центральная Азия в Узбекистане, которое включает инвестиционную программу стоимостью около 13,8 млрд долларов США для транспортных связей, важнейших полезных ископаемых и энергетики.