Неожиданная слава: Instagram показал красоту Казахстана всему миру

CentralAsia (KZ) - Официальный аккаунт Instagram опубликовал видео с пейзажами Казахстана с подписью «Резвимся в полях Казахстана» — автором ролика оказался казахстанский видеограф Даcтан Мухамедрахим, передаёт Tengri Travel.

На кадрах — бескрайние степи, зеленые поля и горные пейзажи, снятые в характерном кинематографичном стиле. Видео набрало более 36,5 миллиона просмотров и 37,8 тысячи комментариев от пользователей со всего мира. К слову, на аккаунт Instagram подписано более 696 миллионов человек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Instagram (@instagram)

В комментариях под роликом пользователи сети отметили, что кадры выглядят «словно из трейлера фильма о свободе».

«Природа Казахстана — лучшая!», «Приезжайте в Казахстан», «Самая красивая и приветливая страна», «Казахская земля очень красива, как и казахская душа», «Мне срочно нужно в Казахстан», «Казахстан — это край бесконечной красоты и людей с добрыми сердцами», - написали комментаторы.

Сам автор признался, что для него это стало полной неожиданностью.

«До сих пор не могу поверить, что попал в сам Instagram — с аудиторией, которая даже больше, чем у Роналду. Когда они написали мне две недели назад и попросили видео, я очень удивился. Но не думал, что действительно опубликуют у себя. Сегодня, когда увидел, что выложили, был по-настоящему поражён!» — рассказал он.

По словам Даcтана, представители Instagram связались с ним две недели назад и попросили разрешения использовать видео, однако он не ожидал, что ролик появится на официальной странице соцсети.

Теперь его кадры представляют Казахстан перед многомиллионной аудиторией платформы. Пользователи из разных стран отмечают красоту природы и сравнивают его пейзажи с Исландией и Новой Зеландией.

«Я никогда не думал, что Казахстан такой красивый!«, «Эти степи будто из сна», «Добавил в список мест, которые хочу посетить!» — пишут комментаторы.

Отметим, что ролик Дастана также появился в аккаунте авиакомпании Turkish Airlines.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dastan Mukhamedrakhim (@bydastann)

Ранее Дастан опубликовал ролик на своей странице в Instagram. Кадры, снятые в Казахстане, словно реклама природы нашей страны. Многие пользователи соцсети отметили, что автору удается создавать атмосферные ролики и каждый раз находить необычные ракурсы.

К слову, это не первый ролик молодого путешественника, который завирусился в сети. К примеру, в начале июля он снял видео в Катон-Карагайском национальном природном парке. Молодому человеку удалось поймать в кадр радугу на фоне водопада.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dastan Mukhamedrakhim (@bydastann)

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения