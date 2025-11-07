экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Трамп не исключил визит в Казахстан

CentralAsia (KZ) -  Президент США Дональд Трамп не исключил, что в будущем может посетить Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.

Ранее сообщалось, что Казахстан и США подписали новые соглашения на сумму более 17 миллиардов долларов в сферах авиации, минеральных ресурсов и цифровых технологий. Президента Трампа спросили, какая сфера этого партнёрства является наиболее важной и может ли он стать первым президентом США, посетившим Казахстан.

«Я не исключаю такую возможность (посетить Казахстан). Считаю, что все эти сферы очень важны. Никогда не знаешь, что будет через год. Ваша страна обладает огромными природными ресурсами, и у вас выдающийся президент», – сказал Трамп.

 

