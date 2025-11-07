Монгольские баскетболисты разгромили корейцев в турнире Восточноазиатской Суперлиги. Видео

CentralAsia (MNG) -

Сборная Монголии по баскетболу продолжает безупречную игру, одержав третью победу подряд над действующими чемпионами Корейской баскетбольной лиги.

Ранее, в своей первой игре EASL в Монголии команда Xac Broncos выступила безупречно в группе C и улучшила свой результат до 2-0, одержав домашнюю победу со счетом 90-76 над командой New Taipei Kings.

Xac Broncos продолжает творить историю. В среду вечером на арене «М Банк» в Улан-Баторе Xac Broncos остались непобеждёнными, разгромив команду Корейской баскетбольной лиги Changwon LG Sakers со счётом 105:77. Благодаря этой победе чемпионы Монголии занимают первое место в группе C, достигнув своей промежуточной точки. LG, тем временем, стала одной из двух команд, начавших сезон с 0:2.

LG держали преимущество в первом тайме, уступая 30:25 после первого тайма, но во втором тайме развалились и ушли на перерыв со счётом 53:42. Sakers начали матч бодро благодаря защитнику Ян Джун Соку, который после дебюта в EASL набрал 16 очков, дважды подряд забив трёхочковые, но у них так и не было настоящего игрока на позиции основного нападающего. Майкл Эрик лидировал в LG с 16 очками, а Ян и Карл Тамайо добавили по 10 очков каждый.

Без звездного центрового Асема Мареи команда LG изо всех сил старалась справляться с передней линией Broncos в лице Эфе Одиги и Азбаяра Алтангэрэла, но не справилась. Одиги вырвался вперед, набрав 32 очка и сделав девять подборов, а Азбаяр продолжил свою уверенную серию в EASL, набрав 14 очков и сделав 10 подборов. Защитник Broncos Иэн Миллер добавил 29 очков, доведя общее количество очков до 91 за три игры.

LG сдали в четвёртом периоде, проиграв со счётом 26:13. Они были разгромлены и совершили 17 потерь, которые обернулись для Broncos 10 перехватами.

Broncos продолжают свою волшебную серию и остаются лидерами группы C с результатом 3-0. За три игры до конца сезона, две из которых на выезде, похоже, ничто не сможет их остановить. В своём дебютном сезоне в качестве представителей Монголии они, похоже, готовы завоевать путёвку в плей-офф.

В LG всё по-другому. Со счётом 0-2 Sakers занимают последнее место в группе C после поражений от New Taipei Kings и Broncos.

Xac Broncos доминировали в матче со счётом 40–22, имея преимущество в 18 подборов, что является самым большим отрывом для победившей команды в одном матче этого сезона. Большая часть разницы была достигнута благодаря подборам в нападении, где Xac Broncos взяли 16 подборов против пяти у «Ливерпуля».

Очищая оборону, чтобы ограничить попытки соперника создать второй шанс, и охотясь за потерянными мячами ради дополнительного владения, Xac Broncos быстро расправились с действующими чемпионами KBL.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения