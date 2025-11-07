Новая скважина британской геологоразведочной компании увеличивает добычу нефти в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Компания Petro Matad ввела в эксплуатацию Gazelle-1 после периода испытаний.

Добыча нефти в Монголии выросла почти на 2% после того, как зарегистрированная в Великобритании геологоразведочная компания Petro Matad в октябре ввела в эксплуатацию вторую скважину.

В опубликованном в среду обновлении Petro Matad сообщила, что после установки наземных сооружений скважина Gazelle-1 начала добычу с первоначальным дебитом 200 баррелей нефти в сутки.

Согласно заявлению, нефть со скважины Gazelle поставляется на перерабатывающий и экспортный объект на соседнем блоке XIX, оператором которого является PetroChina.

По данным более ранней презентации Petro Matad, в прошлом году средний объем добычи нефти в Монголии составил 11 745 баррелей в сутки, причем 95% этой нефти было добыто на блоках XIX и XXI, эксплуатируемых PetroChina, а продукция транспортировалась на китайские нефтеперерабатывающие заводы.

Petro Matad сообщила, что нефть, добываемая на месторождении Gazelle-1, также перерабатывается для экспорта в соответствии с действующим соглашением о продаже нефти с PetroChina.

Согласно заявлению, средняя добыча первой скважины Petro Matad, Heron-1, в течение первого года эксплуатации составила 164 барреля в сутки. За это время было осуществлено 298 поставок нефти на перерабатывающие мощности блока XIX, общий объём отгрузки составил 59 920 баррелей сырой нефти.

Динамика добычи Heron-1 соответствует тенденциям, наблюдаемым в этом углеводородном бассейне Монголии в целом, и в настоящее время добыча составляет около 145 баррелей в сутки. По словам Petro Matad, на сегодняшний день показатели сопоставимы с показателями некоторых лучших производителей в бассейне.

Компания добавила, что продолжает восстановительные работы на своей третьей скважине в Монголии, Heron-2, чтобы иметь возможность начать коммерческую добычу после завершения операций по кислотной промывке в августе.

Процедура была направлена ​​на улучшение притока нефти в пласт и увеличение нефтеотдачи, но столкнулась с осложнениями: около 640 баррелей закачанной жидкости остались неизвлеченными.

Компания Petro Matad сообщила, что временные насосные установки, мобилизованные на Heron-2, изначально оказались гораздо более эффективными, чем предыдущая операция по сбору жидкости: удалось собрать примерно треть оставшейся закачанной жидкости. В основном это была жидкость для стимуляции притока, но с увеличивающимся содержанием нефти.

Однако было отмечено неожиданное снижение притока жидкости к поверхности, что может указывать на какую-то механическую проблему в скважине или потенциальную закупорку перфорационных отверстий.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения