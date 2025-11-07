Валютные запасы Монголии достигли исторического максимума в $5.9 млрд

Валютные резервы Монголии выросли за год на 25.7%, достигнув $5.9 млрд, что является рекордным показателем в истории страны. Об этом сообщила пресс-служба Монголбанка (ЦБ Монголии).

«Валютные резервы на конец октября 2024 года составили $4.7 млрд. Они выросли на 25.7% в годовом исчислении, увеличившись на $700 млн только за последние четыре месяца и достигнув исторического максимума в $5.9 млрд к началу ноября 2025 года. Этот рост обусловлен выручкой от продажи основного экспортного товара страны – угля», – сообщил финансовый регулятор.

Регулятор напомнил, что в июле 2025 года премьер-министр Монголии Занданшатар Гомбожав ввел на «Эрдэнэс Таван Толгой» — крупнейшей государственной компании и главном экспортере угля — особый режим сроком на три месяца и назначил группу специальных представителей правительства с целью увеличения валютных поступлений.

В результате экспорт угля ежемесячно увеличивался и в сентябре побил исторический рекорд в 3.2 млн тонн. Ранее президент Монголбанка Лхагвасурэн Бядран заявил, что «жёсткая денежно-кредитная политика России и Китая способствовала тому, что уровень инфляции в Монголии в последнее время оставался стабильным на уровне 7%».

