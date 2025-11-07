Монголия проводит консультации ООН по реализации программы Awaza для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю

Энхболд Воршилов

CentralAsia (MNG) - Министерство иностранных дел Монголии, Офис Постоянного координатора ООН и Международный аналитический центр по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, совместно провели 4 ноября в Доме ООН консультативное совещание для обсуждения хода реализации Программы действий Awaza для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (2024–2034 годы). Об этом сообщается на странице министерства в Facebook.

Программа действий для Awaza, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2024 года и одобренная на Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в Awaza (Туркменистан) в августе 2025 года, устанавливает 10-летние глобальные рамки для решения особых проблем в области развития, с которыми сталкиваются 32 развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю.

Многосторонние переговоры, проходившие в Нью-Йорке с января по июнь 2024 года под сопредседательством Монголии и Австрии, сыграли ключевую роль в формировании Программы действий для Awaza. В недавних консультациях приняли участие представители государственных органов Монголии, гражданского общества, частного сектора, научных кругов и международных организаций. Они оценили возможности и проблемы Монголии по пяти приоритетным направлениям Программы действий для Awaza, а также обменялись мнениями о стратегиях её реализации.

С основным докладом выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Энхболд Воршилов, бывший Постоянный представитель Монголии при ООН и один из основных участников разработки Программы действий Awaza. Он подчеркнул, что по состоянию на 2022 год на развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, приходилось лишь 1.1% мирового экспорта товаров, 0.7% экспорта .услуг и 0.3% цифровых услуг, что свидетельствует о сохраняющихся структурных ограничениях, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, в процессе интеграции в мировую экономику.

В мероприятии приняли участие представители Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Управления Высокого представителя ООН по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам (ООН-КВПНРМ), а также исследователи из секторов транспорта, логистики, таможни и электронного развития Монголии, а также ученые из Монгольского национального университета и Монгольского университета естественных наук.

В ходе обсуждений было подчеркнуто, что для эффективной реализации Программы действий Awaza необходимо интегрировать её рекомендации в национальные стратегии развития, разработать чёткую дорожную карту реализации и укрепить межсекторальное и международное сотрудничество. В ходе встречи состоялась официальная презентация Программы действий Awaza на монгольском языке.

