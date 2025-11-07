Монголия участвует в 43-й сессии Генеральной конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)

Нямхуу Уламбаяр

CentralAsia (MNG) - В 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая проходит в Самарканде (Республика Узбекистан) с 30 октября по 13 ноября, принимает участие делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии во Французской Республике, Постоянным представителем при ЮНЕСКО Нямхуу Уламбаяр. Об этом сообщается на странице министерства в Facebook.

Посол и Постоянный представитель Нямхуу Уламбаяр выступила в ходе общих прений сессии 1 ноября. Она отметила, что роль ЮНЕСКО в преодолении общих проблем, таких как изменение климата и социальное разделение, а также в достижении мира и устойчивого развития во всем мире становится все более значимой, и подтвердила неизменную поддержку Монголией миссии и ценностей ЮНЕСКО. Она также подчеркнула, что резолюция «Серия «История кочевых цивилизаций», инициированная Монголией, является важным шагом в популяризации культурного наследия кочевников и их вклада в развитие человечества.

Кроме того, Монголия проинформировала государства-члены о том, что выдвигает свою кандидатуру на членство в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО на 2025–2029 годы с целью внесения ощутимого вклада в глобальные усилия по борьбе с изменением климата и защите культурного и природного наследия, а также отметила, что Монголия готовится принять 17-ю Конференцию Сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в Улан-Баторе в 2026 году.

