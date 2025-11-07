Начинается встреча высокого уровня по изменению климата

CentralAsia (MNG) - 30-я Конференция сторон (КС-30) Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата началась 6 ноября 2025 года в Белене, Федеративная Республика Бразилия. Об этом сообщается на странице министерства в Facebook.

В заседании высокого уровня этой конференции принимают участие представители 143 стран, включая Генерального секретаря ООН А. Гутерриша и принимающую сторону – президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву. Монголию представляет делегация во главе с государственным секретарем Министерства иностранных дел Мөнхтушигом Лханаажавом.

На этой встрече высокого уровня в городе Белен, расположенном в бассейне реки Амазонки, мировые лидеры обсуждают такие вопросы, как укрепление обязательств, принятых странами по борьбе с изменением климата и сокращению выбросов парниковых газов, дальнейшее уточнение их определяемых на национальном уровне вкладов (ОНВ), координация сотрудничества и совершенствование системы финансирования для поддержки развивающихся стран.

