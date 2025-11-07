В Женеве начинается 50-я сессия Рабочей группы по общим прениям по вопросу о положении в области прав человека Совета по правам человека

CentralAsia (MNG) - 50-я сессия Рабочей группы по общим прениям по вопросу о положении в области прав человека Совета по правам человека Организации Объединенных Наций проходит в Женеве (Швейцария) с 3 по 14 ноября 2025 года. Представители правительства во главе с государственным секретарем Министерства иностранных дел Мөнхтушигом Лханаажавом обсудили четвертый доклад о положении в области прав человека в Монголии 4 ноября 2025 года. Об этом сообщается на странице министерства в Facebook.

В соответствии с резолюцией 60/251 Генеральной Ассамблеи ООН от 2006 года государства-члены ООН обязаны представлять доклады о ситуации с правами человека в стране и выполнении своих обязательств по международным договорам в области прав человека, участниками которых они являются, в Рабочую группу Совета по правам человека по ситуации с правами человека. Наша страна представила свой первый доклад в 2010 году, второй — в 2015 году и третий — в 2020 году.

Заседание проходило под председательством заместителя председателя Совета по правам человека Развана Рузу. На нем выступили представители 78 стран. Выступавшие выразили благодарность за обсуждение четвертого доклада Монголии о правах человека, отметили значительный прогресс, достигнутый за последние годы, и представили рекомендации по дальнейшим действиям.

Экспертная группа, в состав которой вошли представители Генерального совета юстиции, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции и внутренних дел, Министерства иностранных дел, Министерства семьи, труда и социальной защиты, Министерства здравоохранения, Министерства культуры, спорта, туризма и по делам молодежи, Министерства образования, Министерства окружающей среды и изменения климата, Главного управления судебного исполнения и Управления Совета по координации профилактики преступности, ответила на вопросы и рекомендации государств-членов. Страны обсудили широкий круг вопросов, включая права детей, детский труд, права пожилых людей, свободу прессы, право на свободу выражения мнений, защиту ЛГБТКИ от дискриминации, домашнее насилие, загрязнение воздуха, гендерное равенство, независимость судебной системы и борьбу с коррупцией.

В дальнейшем Министерство иностранных дел планирует совместно с соответствующими организациями разработать проект плана мероприятий по реализации полученных рекомендаций и представить его на утверждение Правительству.

