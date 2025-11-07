Большой музей Египта наконец-то открылся. Теперь «нам нужно вернуть наши вещи», - The New York Times

CentralAsia (CA) - Говорят, что когда британский археолог Говард Картер впервые заглянул в долгожданную гробницу Тутанхамона и его спросили, что он увидел, он ответил: «Удивительные вещи», пишет The New York Times.

Впервые с момента раскопок в 1922 году все эти «замечательные вещи» — более 5500 из них — выставлены вместе на новой выставке, которая, как надеются ее кураторы, вызовет такое же чувство благоговения.

Новая коллекция Тутанхамона — центральная часть Большого Египетского музея, роскошного мегакомплекса, за которым из пустыни возвышаются Великие пирамиды Гизы. Музей, строившийся десятилетиями, наконец-то открыл свои двери для публики на этой неделе.

Его открытие — это «подарок Египта миру», — заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на торжественной церемонии открытия музея на прошлой неделе. В музее хранится поистине ошеломляющее количество прекрасно сохранившихся артефактов древней цивилизации, которая веками завораживала археологов, историков и посетителей музеев.

Для правительства Египта Большой Египетский музей стал символом его амбиций по повышению статуса страны и увеличению доходов от туризма, что является спасательным кругом для пострадавшей экономики Египта.

А для многих египтян современный музей искусства рассматривается как сцена, с которой можно вновь заявить о том, что самые знаковые древности Египта должны находиться на своей родине, а не в мраморных залах европейских музеев.

«Старые аргументы против возвращения рушатся», — заявила Моника Ханна, ведущий египтолог из Каира. Новый музей, по её словам, стал сигналом миру: «У Египта есть возможности, желание и первоклассные условия для хранения собственного наследия».

Возлагая на музей столько надежд, его создатели были амбициозны — несмотря на более чем 20 лет задержек на фоне революции и контрреволюции, пандемии и экономических кризисов.

Комплекс площадью 5,4 миллиона квадратных футов, раскинувшийся на территории, превышающей площадь 90 футбольных полей, можно было бы назвать несколькими музеями в одном. Осмотреть всё за один день практически невозможно.

Пирамидальный, светящийся алебастровый вход ведёт к впечатляющей парадной лестнице, где из тёмных ступеней поднимаются подсвеченные статуи и гигантские колонны. Внутри главного здания, в 12 залах, выставлены величественные скульптуры, изысканные украшения и яркие цветные фризы.

Некоторые из этих залов были доступны для посещения по предварительной записи в течение месячного «мягкого» открытия. Но последней и самой ожидаемой выставкой, которая ещё не открылась, стала коллекция Тутанхамона.

Вход в галереи Тутанхамона осуществляется через коридор со сверкающими иероглифами. Здесь представлены экспозиции, рассказывающие о жизни, смерти и долгожданном возрождении юного царя.

Или посетители могут начать с зала, посвящённого всемирному ажиотажу вокруг открытия Картером гробницы «фараона Тутанхамона». Там несколько экспонатов, включая позолоченный деревянный табурет с резными звериными лапами и полупрозрачную каменную вазу с высеченными в форме цветков лотоса, выставлены перед экранами, на которых прокручиваются зернистые изображения раскопок.

Несколько экспонатов выставлены впервые после многих лет кропотливой реставрации. Один из самых впечатляющих — доспехи Тутанхамона, сделанные из небольших кусочков кожи, скреплённых вместе, которые имитируют рыбью чешую.

1.Погребальная маска Тутанхамона занимает почетное место. 2.Доспехи мальчика-короля, выставленные впервые

Самые знаменитые экспонаты коллекции снова можно увидеть в огромном новом зале, где больше места для размышлений, чем в переполненном Египетском музее эпохи Прекрасной эпохи в центре Каира. Современные выставочные залы нового музея отличаются высокими потолками и затемнёнными помещениями с особым освещением, которое помогает посетителям рассмотреть изысканность расписных шкатулок и сандалий юного царя.

Погребальная маска Тутанхамона, конечно же, занимает почетное место, подсвеченная сверху.

А для тех, кому интересны мифы и споры вокруг ранней кончины мальчика-короля (некоторые эксперты утверждают, что это было убийство), есть даже раздел, посвященный влиянию новых криминалистических технологий и генетических тестов на теории его смерти.

1. Статуи из гробницы Тутанхамона. 2 Такие экспонаты, как эти статуи земледельцев,

За галереями Тутанхамона еще 11 залов заполнены артефактами.

Египетские историки говорят, что больше всего в Большом Египетском музее их восхищают не высокие статуи и экстравагантные украшения, а экспонаты, рисующие историю повседневной жизни древних египтян.

Здесь есть статуи пивоваров и пекарей за работой, а также бюсты, демонстрирующие старинные женские прически — от короткого каре до кудрявых париков, уложенных так, чтобы открывать уши. Крошечная глиняная фигурка мужчины, ласкающего свою собаку, отдает дань уважения тысячелетней связи между человеком и собакой.

«Самые важные предметы — это те, которые связывают нас с населением, не относящимся к королевской семье, с повседневной жизнью», — сказал египтолог Ханна.

Чтобы воссоздать атмосферу повседневной жизни египтян, в музее представлены высокотехнологичные экспонаты. Например, внутри реконструкции одной из гробниц красочные экранные проекции оригинальных фризов, изображающих повседневные сцены, внезапно сменяют друг друга: охотники натягивают луки, чтобы стрелять в газелей, которые выпрыгивают за пределы экрана; земледельцы шатаются, неся на плечах тяжело нагруженные корзины.

Египет делает ставку на то, что музейное зрелище привлечёт толпы туристов и принесёт им столь необходимую валюту. Министр туризма и древностей Шериф Фатхи заявил, что, по его ожиданиям, музей будет привлекать до пяти миллионов посетителей в год, и застройщики спешат построить около 12 000 гостиничных номеров для их размещения.

Однако музей представляет не меньшую ценность для 108-миллионного населения Египта.

В день открытия выставку посетило множество посетителей не только со всего мира, но и со всей страны. Пожилые мужчины в традиционных одеждах позировали для фотографий на фоне стеклянных витрин, а молодые египетские модницы снимали себя на видео рядом с яркими ожерельями.

26-летняя Май Мохаммед, начинающая блогерша в социальных сетях, с серьгами в стиле Древнего Египта и подводкой для глаз, сказала, что потеряла счёт, сколько раз была в Большом Египетском музее с момента его открытия. Она всё ещё хотела прийти на открытие.

«Не только для Тутанхамона», — сказала она. «Я хотела увидеть реакцию каждого — я так рада это видеть».

По словам египетских чиновников, радовать публику — лишь одна из задач музея. Благодаря новым реставрационным помещениям и штату из примерно 300 реставраторов, музей также претендует на то, чтобы вернуть центр тяжести египтологии, долгое время находившийся в руках западных университетов, в руки египтян.

«Это направление было создано в Египте, но процветает и за его пределами», — сказал Ахмед Гонейм, генеральный директор музея. «Мы хотим вернуть его».

Часть коллекции ювелирных изделий Тутанхамона.Кредит...

Это лишь вершина айсберга для многих египетских историков, которые возглавили множество кампаний, требуя возвращения некоторых из самых известных артефактов Древнего Египта. Среди наиболее часто запрашиваемых – 3300-летний бюст царицы Нефертити в Новом музее Берлина, Розеттский камень в Британском музее и Дендерский зодиак в Лувре.

Помимо аргументов о том, что их вывоз был законным в соответствии с законами колониальной эпохи, активисты утверждают, что другим аргументом против возвращения этих предметов было то, что музеи Египта не смогли справиться с такими ценными предметами, поскольку неоднократно подвергались порче или разграблению.

Даже сам фараон Тутанхамон не был застрахован. В 2014 году рабочие, менявшие освещение в старом Египетском музее, где он жил, отломили бороду от его золотой погребальной маски, а затем неуклюже приклеили её обратно в надежде, что её не обнаружат. (Спустя несколько лет маску отреставрировали.)

Некоторые египтологи утверждают, что эти аргументы теперь кажутся пустыми.

Они утверждают, что Большой Египетский музей не только является подходящим местом для размещения, но и подвергают сомнению любое учреждение, которое заявляет о своей непричастности к проблемам с повреждениями или мародерством. В 2020 году на Музейном острове Берлина было облито 70 египетских артефактов (включая саркофаги), а европейские музеи в последние годы столкнулись с серией ограблений, включая кражу французских королевских драгоценностей из Лувра в прошлом месяце .

«Пожалуйста, не говорите мне о защите», — сказал Бассам Эль-Шамаа, известный египтолог из Каира. «Здравствуйте! Нам нужно вернуть наши вещи, особенно из Лувра».

Многие египтяне утверждают, что юридические аргументы противоречат современному пониманию этики и исторического возмещения.

«Мне кажется неправильным, что нам приходится ехать в другую страну, чтобы увидеть наше собственное наследие», — сказал инфлюенсер Мохаммед. «Они наши, они — наша идентичность».

Египетские чиновники более осторожны.

Генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта Мохамед Исмаил Халед в своем интервью уклонился от этических аргументов и подчеркнул юридические сложности, связанные с возвратом ценностей.

Тем не менее, по его словам, Египет надеется убедить европейские музеи отправлять такие знаковые экспонаты, как Нефертити, в Большой Египетский музей хотя бы для временных выставок.

«Мы бы хотели, чтобы они смогли приехать к нам — хотя бы на какое-то время», — сказал он. «Чтобы египтяне имели право увидеть своих предков».