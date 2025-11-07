Трамп: Узбекистан инвестирует в США более 100 млрд долларов

CentralAsia (UZ) - Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Узбекистан заключили торговую сделку. В рамках соглашения в США будет инвестировано более сотни млрд долларов.

«Я рад объявить о невероятном торгово-экономическом соглашении между Соединенными Штатами и Узбекистаном. В течение следующих трёх лет Узбекистан приобретёт и инвестирует почти 35 миллиардов долларов, а в течение следующих 10 лет — более 100 миллиардов долларов в ключевые американские секторы, включая добычу критически важных полезных ископаемых, авиацию, производство автозапчастей, инфраструктуру, сельское хозяйство, энергетику и химическую промышленность, информационные технологии и другие. Хочу выразить благодарность уважаемому Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. Мы надеемся на долгие и плодотворные отношения между нашими странами!» - написал он в Truth Social.

По итогам круглого стола с участием президента Мирзиёева и министра торговли США Говарда Латника 6 ноября, компании и государственные органы Узбекистана заключили ряд соглашений с компаниями США.

В частности, были подписаны следующие документы:

Соглашение о сотрудничестве по производству редкоземельных элементов между Министерством геологии и компанией Denali Exploration group;

Соглашение о сотрудничестве по реализации проектов в сфере редкоземельных металлов между Фондом реконструкции и развития Узбекистана и компанией Re Element Technologies;

Соглашение о сотрудничестве по модернизации насосных станций между Министерством инвестиций, промышленности и торговли и компанией Flowserve;

Соглашение по внедрению современных водосберегающих технологий между Министерством сельского хозяйства и компанией Valmont Industries Inc;

Соглашение о расширении сотрудничества в сфере искусственного интеллекта между Министерством цифровых технологий и компанией Palo Alto Networks;

Контракт на поставку самолётов между компаниями Uzbekistan Airways и Boeing, которое расширяет твёрдый заказ на самолёты Boeing 787−9 Dreamliner с 14 до 22 воздушных судна;

Контракт на поставку соевых бобов и шрота между компаниями Datacrop (Узбекистан) и Luis Dreyfus Company (США);

Контракт на поставку хлопка между «Узсаноатэкспорт» и компанией Cargill.