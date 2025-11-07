Токаев и Трамп созвонились с Нетаньяху из Овального кабинета

CentralAsia (KZ) - Казахстан стал первой страной, присоединившейся к «Соглашениям Авраама» в период второго президентского срока президента США Дональда Трампа, сообщил сам республиканец по итогам телефонного разговора между ним, премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Казахстан — первая страна моего второго срока, присоединившаяся к «Соглашениям Авраама», первая из многих. Это важный шаг вперед в наведении мостов по всему миру», — написал Трамп в Truth Social.

Президент добавил, что все больше стран стремятся заключить «Соглашения Авраама», приносящие, по его словам, «мир и процветание». Он пообещал скорое объявление о церемонии подписания и отметил, что многие государства хотят присоединиться к этому, по выражению Трампа, «клубу силы».

Токаев подчеркнул, что Трамп сумел добиться выдающихся результатов, которые многим казались недостижимыми, создав реальные предпосылки для установления прочного мира на Ближнем Востоке.

«Присоединяясь к Соглашениям Авраама, Казахстан стремится внести свой вклад в преодоление конфронтации, продвижение диалога и поддержку международного права на основе Устава ООН. Решение Казахстана не затрагивает обязательства нашей страны по двусторонним отношениям ни с одним из государств, являясь естественным продолжением и проявлением многосторонней дипломатии, направленной на содействие миру и безопасности», – говорится в сообщении.

«Соглашения Авраама» были подписаны в 2020 году между Израилем, ОАЭ, Бахрейном и Марокко при посредничестве США, чтобы установить дипломатические отношения между еврейским государством и арабскими странами. В 2021 году к соглашениям присоединился Судан, потом — Египет. Иордания не присоединилась к соглашениям.

Название соглашений отсылает к Аврааму, который считается родоначальником евреев и различных арабских племен, первому, кто в Библии называется евреем.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения