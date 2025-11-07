День национальной гордости Монголии отметят монгольские дети в Чехии

CentralAsia (MNG) - При поддержке монгольских родителей, проживающих в Чехии, для монгольских детей, проживающих в стране, будет организовано мероприятие, направленное на популяризацию монгольского языка и культурного наследия. Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

Празднование состоится 22 ноября 2025 года, в день рождения Чингисхана и День национальной гордости Монголии, и организуется совместно посольством Монголии в Чешской Республике, «Школой понедельника» в Пардубице, Ассоциацией монголов в Пльзене и местными Центрами поддержки интеграции в двух городах.

В настоящее время в Чехии на законных основаниях проживают более 14 000 граждан Монголии. Из них более 10 000 — в возрасте 18 лет и старше. 203 монгольских ребёнка посещают среднюю школу, 1217 — начальную школу, а 465 — детские сады.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения