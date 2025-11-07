Алиев заявил о переводе армии Азербайджана на стандарты НАТО

CentralAsia (CA) - Азербайджанская армия будет переведена на стандарты НАТО, объявил президент страны Ильхам Алиев, принимая делегацию альянса. Слова азербайджанского лидера приводит пресс-служба главы государства.

«Глава государства подчеркнул, что азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО и в этом контексте тесно сотрудничает с турецкой армией», — говорится в публикации.

По словам Алиева, Азербайджан достиг главной цели с момента обретения страной независимости в начале прошлого века — вернул себе исторические земли. Он также отметил, что процесс модернизации азербайджанской армии будет продолжен.

В марте 2024 года в Баку приезжал тогдашний генсек НАТО Йенс Столтенберг. Тогда стороны, помимо Карабаха, обсудили поставки азербайджанских энергоресурсов.

Азербайджан и НАТО начали выстраивать отношения в 1992 году, когда Баку присоединился к Совету североатлантического сотрудничества — форуму для налаживания контактов между членами и нечленами альянса; в 1997 году его переформатировали в Совет евроатлантического партнерства (СЕАП). Кроме того, в 1994 году Азербайджан присоединился к двусторонней программе «Партнерство ради мира» (ПРМ), нацеленной на страны Восточной Европы и бывшего СССР. У Баку и НАТО также есть План действий индивидуального партнерства (Individual Partnership Action Plan — IPAP), в котором оговорены детали военно-технического сотрудничества.