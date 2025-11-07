Самая крупная в этом году геомагнитная буря началась на Земле

CentralAsia (CA) - Сегодня, 7 ноября, ожидается самая сложная геомагнитная буря в этом году, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

Земля одновременно должна войти в зону действия крупной корональной дыры, а также выдержать приход двух облаков плазмы, выброшенных в результате больших солнечных вспышек, произошедших ночью 5 ноября.

Учёные отмечают, что, по показаниям наземных и космических средств контроля, планета несколько часов назад, вошла в поток плазмы из корональной дыры. При этом околоземное пространство уже накануне было возмущено на фоне магнитных бурь, которые обрушились 6 ноября. Добавившееся воздействие дыры перевело наблюдаемые параметры солнечного ветра в экстремальные диапазоны.

Скорость солнечного ветра сейчас достигает 700-800 км/с, а при нормальных значениях должна достигать 300-400 км/с. Температура плазмы, которая окружает нашу планету, примерно в 5-10 раз повышена и составляет около полумиллиона градусов.

«Реакция магнитосферы Земли сейчас довольно умеренная. С утра возобновились магнитные бури, которые пока держатся на низком и среднем уровнях G1-G2. Тем не менее, скорее всего, в течение одного-двух часов они перейдут в сильные события категории G3. Признаки этого, к сожалению, уже наблюдаются», – сообщают учёные.

Однако они отмечают, что всё происходящее является лишь "прелюдией" и создаёт фон для прихода облаков солнечной плазмы.

«С большой вероятностью первые, самые быстрые части солнечных выбросов уже пришли к Земле (на графике скорости ветра наблюдается характерный скачок) и сейчас действуют на планету вместе с солнечным ветром. Основная масса плазмы будет подходить в течение суток. Не очень ясно, сколько ударов в итоге предстоит выдержать планете. Вероятным является сценарий, по которому облака плазмы по пути слились в одно, и граница между ними будет неразличима», – отметили учёные.

По предварительному моделированию, наиболее плотные части солнечных облаков пройдут мимо Земли, задев лишь её периферийные области. В этом варианте сценария, магнитные бури, которые сегодня обрушатся не должны превысить порог G4 (четвёртый уровень по пятибалльной шкале). Если расчёты окажутся неверными и по планете придётся фронтальный удар, то существует вероятность выхода на бури высшего уровня G5.

Учёные отмечают, что при периферийном воздействии, непосредственный момент прихода основных масс плазмы на фоне уже находящихся в экстремальных зонах параметров солнечного ветра может быть плохо различим и сформирует не резкий удар, а постепенное повышение на графиках. Модели прогнозировали резко ударное воздействие даже при касательных прохождениях.