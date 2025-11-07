Без осадков будет в выходные только на юге и юго-востоке Казахстана

CentralAsia (KZ) - Под влиянием Атлантического циклона на большей части Казахстана 8-10 ноября ожидаются осадки (дождь, снег), туманы, гололед и усиление ветра с низовой метелью, сообщает «Казгидромет».

Только на юге и юго-востоке Казахстана будет преимущественно без осадков и +5+15 градусов.

На западе Казахстана днем также +5+15 градусов, на северо-западе 0+10 градусов, на севере, востоке и в центре страны -3+2 градуса.

