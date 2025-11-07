экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В выходные по Узбекистану будет относительно тепло

CentralAsia (UZ) -  В ближайшие дни в Узбекистане продолжится отступление холодной воздушной массы, сообщил Узгидромет. Температура воздуха будет постепенно повышаться.

В пятницу в дневные часы воздух прогреется до +10…+12 градусов Цельсия, а в воскресенье — уже до +14…+17, по югу — до +18…+20.

Повысится и ночная температура воздуха, по большей части территории она будет уже положительной. Слабые морозы в ночные и утренние часы сохранятся в основном лишь по северу и пустынной зоне республики.

В Ташкенте в пятницу и в выходные дни ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер слабый.

Температура воздуха 7 ноября составит +10…+12, 8−9 ноября — +14…+16 градусов. Ночью будет +1…+3 градуса.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com