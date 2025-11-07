В выходные по Узбекистану будет относительно тепло

CentralAsia (UZ) - В ближайшие дни в Узбекистане продолжится отступление холодной воздушной массы, сообщил Узгидромет. Температура воздуха будет постепенно повышаться.

В пятницу в дневные часы воздух прогреется до +10…+12 градусов Цельсия, а в воскресенье — уже до +14…+17, по югу — до +18…+20.

Повысится и ночная температура воздуха, по большей части территории она будет уже положительной. Слабые морозы в ночные и утренние часы сохранятся в основном лишь по северу и пустынной зоне республики.

В Ташкенте в пятницу и в выходные дни ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер слабый.

Температура воздуха 7 ноября составит +10…+12, 8−9 ноября — +14…+16 градусов. Ночью будет +1…+3 градуса.