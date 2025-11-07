Совет Безопасности ООН снял санкции с президента Сирии Ахмада аш-Шараа

CentralAsia (CA) - Совет Безопасности ООН поддержал снятие санкций с временного президента Сирии Ахмада аш-Шараа и министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба, сообщает Reuters. Проект соответствующей резолюции был подготовлен США.

США внесли в СБ ООН проект резолюции о снятии санкций с новых властей Сирии перед первым визитом Ахмада аш-Шараа в Вашингтон. Ожидается, что президент Сирии встретится с президентом США Дональдом Трампом в понедельник, 10 ноября.

Ахмад аш-Шараа занял пост президента переходного периода в Сирии после падения режима Башара Асада в начале декабря 2024 года — когда в Дамаск вошли вооруженные оппозиционные группировки.