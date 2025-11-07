экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Совет Безопасности ООН снял санкции с президента Сирии Ахмада аш-Шараа

CentralAsia (CA) -  Совет Безопасности ООН поддержал снятие санкций с временного президента Сирии Ахмада аш-Шараа и министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба, сообщает Reuters. Проект соответствующей резолюции был подготовлен США.

США внесли в СБ ООН проект резолюции о снятии санкций с новых властей Сирии перед первым визитом Ахмада аш-Шараа в Вашингтон. Ожидается, что президент Сирии встретится с президентом США Дональдом Трампом в понедельник, 10 ноября.

Ахмад аш-Шараа занял пост президента переходного периода в Сирии после падения режима Башара Асада в начале декабря 2024 года — когда в Дамаск вошли вооруженные оппозиционные группировки.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com