Совет Безопасности ООН снял санкции с президента Сирии Ахмада аш-Шараа
- 14:25, 07 ноября 2025
CentralAsia (CA) - Совет Безопасности ООН поддержал снятие санкций с временного президента Сирии Ахмада аш-Шараа и министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба, сообщает Reuters. Проект соответствующей резолюции был подготовлен США.
США внесли в СБ ООН проект резолюции о снятии санкций с новых властей Сирии перед первым визитом Ахмада аш-Шараа в Вашингтон. Ожидается, что президент Сирии встретится с президентом США Дональдом Трампом в понедельник, 10 ноября.
Ахмад аш-Шараа занял пост президента переходного периода в Сирии после падения режима Башара Асада в начале декабря 2024 года — когда в Дамаск вошли вооруженные оппозиционные группировки.
