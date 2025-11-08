Air India поблагодарила Улан-Батор и власти Индии за обеспечение безопасности пассажиров рейса AI 174

CentralAsia (MNG) -

Авиакомпания Air India выразила благодарность местным властям в Улан-Баторе, посольству Индии в Монголии, Генеральному управлению гражданской авиации и правительству Индии за обеспечение безопасности и благополучия пассажиров рейса AI174, сообщил официальный представитель. Рейс AI174 от 2 ноября 2025 года, выполнявший рейс Сан-Франциско — Дели, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Улан-Батора в Монголии.

По заявлению представителя Air India, «рейс помощи с пассажирами и экипажем самолета AI174, застрявшими в Улан-Баторе, Монголия, после изменения маршрута в целях предосторожности, приземлился в Дели сегодня утром».

В сообщении также говорится: «Авиакомпания Air India хотела бы поблагодарить местные власти в Улан-Баторе, посольство Индии в Монголии, Главное управление гражданской авиации, правительство Индии и всех тех, кто помог нам обеспечить безопасность пассажиров и членов экипажа в это время и обеспечить их безопасную доставку в Дели».

«Мы также благодарим наших пассажиров за терпение и понимание во время изменения маршрута. Безопасность и благополучие наших гостей и сотрудников остаются нашим главным приоритетом», — заявил представитель Air India.

Ранее рейс Air India Сан-Франциско—Дели совершил вынужденную посадку в Улан-Баторе (Монголия) после того, как экипаж заподозрил техническую проблему в пути, говорится в заявлении авиакомпании. Пассажиры рейса Air India в Нью-Дели через Калькутту были высажены и размещены в отеле, сообщил представитель Air India.

В сообщении на сайте X говорится: «Рейс AI174 от 2 ноября 2025 года, выполнявший рейс Сан-Франциско — Дели, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Улан-Батора в Монголии. При поддержке наших партнёров и местных властей Air India оказала немедленную помощь пассажирам. Им было предоставлено питание на борту, и они были высажены».

Для них организовано проживание в отеле после прохождения иммиграционного контроля в аэропорту, в то время как Air India принимает альтернативные меры для скорейшей доставки их в пункт назначения, Дели. Air India искренне сожалеет о неудобствах, причинённых пассажирам этим непредвиденным изменением маршрута, которое было предпринято в целях безопасности. Мы прилагаем все усилия, чтобы свести эти неудобства к минимуму.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения