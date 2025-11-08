Байден заявил, что Трамп позорит США

CentralAsia (CA) - Бывший президент США Джо Байден 7 ноября выступил на мероприятии Демократической партии в городе Омаха (штат Небраска), где обвинил действующего главу государства Дональда Трампа в том, что тот позорит страну.

«Я хочу, чтобы вы понимали, мистер президент: вы работаете на нас, а не мы на вас. Вы работаете на всех американцев, а не только на миллиардеров и миллионеров. Я зол. В демократии нет королей — ваши действия позорят нас как страну», - сказал Байден.

Он также сравнил недавний снос восточного крыла здания Белого дома с политикой Трампа, назвав это символом его президентства.

«Вы видели, что он сделал с восточным крылом Белого дома? Это отличный символ его срока. То же самое он делает с конституцией, верховенством права и демократией», - сказал бывший американский лидер.

Джо Байден занимал пост президента США с 2021 по 2025 год. Изначально он планировал баллотироваться на второй срок, однако после неудачного выступления на дебатах с Трампом вышел из предвыборной гонки. Его сменила в качестве кандидата от Демократической партии Камала Харрис, которая в ноябре 2024 года проиграла Трампу на выборах.