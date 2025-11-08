Российские ПВО за ночь сбили 79 БПЛА

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - ПВО России за ночь уничтожили 79 БПЛА. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно данным Минобороны, БПЛА были нейтрализованы в следующих районах:

36 – над территорией Ростовской области;

10 – над территорией Брянской области;

9 – над территорией Курской области;

8 – над территорией Волгоградской области;

5 – над территорией Белгородской области;

5 – над территорией Республики Крым;

3 – над территорией Саратовской области;

1 – над территорией Воронежской области;

1 – над территорией Смоленской области;

1 – над территорией Орловской области.