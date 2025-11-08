Российские ПВО за ночь сбили 79 БПЛА
- 11:30, 08 ноября 2025
CentralAsia (CA) - ПВО России за ночь уничтожили 79 БПЛА. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Согласно данным Минобороны, БПЛА были нейтрализованы в следующих районах:
- 36 – над территорией Ростовской области;
- 10 – над территорией Брянской области;
- 9 – над территорией Курской области;
- 8 – над территорией Волгоградской области;
- 5 – над территорией Белгородской области;
- 5 – над территорией Республики Крым;
- 3 – над территорией Саратовской области;
- 1 – над территорией Воронежской области;
- 1 – над территорией Смоленской области;
- 1 – над территорией Орловской области.
