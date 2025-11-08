экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Турции произошел пожар на парфюмерной фабрике, погибли 7 человек

CentralAsia (CA) -  В провинции Коджаэли на северо-западе Турции 8 ноября произошёл пожар на парфюмерной фабрике. По предварительным данным, погибли семь человек, сообщает местная газета Sabah.

Издание отмечает, что возгорание произошло в районе Дилова, где расположено предприятие по производству парфюмерии. Обстоятельства инцидента уточняются.

