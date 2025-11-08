экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На юге Бразилии из-за торнадо погибли 5 человек
// CNN Brasil

CentralAsia (CA) -  В бразильском городе Рио-Бонито-ду-Игуасу, расположенном в штате Парана 7 ноября прошёл мощный торнадо, в результате которого погибли пять человек, а пострадали около 130, сообщает CNN Brasil.

По данным властей штата, над западными, юго-западными и юго-центральными районами Параны прошли несколько сильных штормов. Система экологических технологий и мониторинга окружающей среды зафиксировала скорость ветра от 180 до 250 км/ч, при этом в отдельных районах города порывы, по предварительным данным, превышали 250 км/ч.

Метеорологи отметили, что анализ данных продолжается:

«Мы продолжим мониторинг, изучая фотографии и аэроснимки совместно с гражданской обороной. При необходимости интенсивность явления может быть переклассифицирована, поскольку оно было крайне серьёзным».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com