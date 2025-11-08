На юге Бразилии из-за торнадо погибли 5 человек

// CNN Brasil

CentralAsia (CA) - В бразильском городе Рио-Бонито-ду-Игуасу, расположенном в штате Парана 7 ноября прошёл мощный торнадо, в результате которого погибли пять человек, а пострадали около 130, сообщает CNN Brasil.

По данным властей штата, над западными, юго-западными и юго-центральными районами Параны прошли несколько сильных штормов. Система экологических технологий и мониторинга окружающей среды зафиксировала скорость ветра от 180 до 250 км/ч, при этом в отдельных районах города порывы, по предварительным данным, превышали 250 км/ч.

Метеорологи отметили, что анализ данных продолжается:

«Мы продолжим мониторинг, изучая фотографии и аэроснимки совместно с гражданской обороной. При необходимости интенсивность явления может быть переклассифицирована, поскольку оно было крайне серьёзным».