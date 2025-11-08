В Балтийском море стартовали учения НАТО по борьбе с подводными лодками

CentralAsia (CA) - В Балтийском море начались военно-морские учения НАТО по противолодочной обороне, которые продлятся до 14 ноября. Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Вооруженные силы Швеции.

Манёвры под названием Merlin проходят под руководством Военно-морских сил Швеции вдоль побережья и в территориальных водах королевства.

Как отмечают в шведских вооружённых силах, неровное морское дно Балтийского моря создаёт множество укрытий для подводных лодок, что делает регион особенно сложным для противолодочных операций. ВМС Швеции заявляют, что разработали специальные методы обнаружения и противодействия субмаринам, адаптированные к этим условиям.

В учениях участвуют корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО, шведские корветы, фрегаты, вспомогательные суда, а также подводные лодки ВМС Швеции и Германии и военные вертолёты.

Манёвры Merlin проводятся второй год подряд и с 2026 года станут регулярными учениями НАТО в регионе.

На фоне растущего военного присутствия альянса в Восточной Европе Москва неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ России. В Кремле подчёркивали, что Россия не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.