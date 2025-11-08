В США временно приостановили эксплуатацию самолётов MD-11 после крушения в Кентукки

CentralAsia (CA) - Американские логистические компании UPS и FedEx приостановили полёты грузовых самолётов McDonnell Douglas MD-11 после авиакатастрофы, произошедшей в штате Кентукки. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

В UPS отметили, что решение принято по собственной инициативе в соответствии с рекомендациями производителя самолётов. До инцидента парк компании включал 27 лайнеров MD-11. В FedEx уточнили, что в эксплуатации находилось 28 самолётов данного типа.

Трагедия произошла 4 ноября около 17:15 по местному времени (5 ноября в 2:15 мск). Грузовой самолёт MD-11 компании UPS разбился вскоре после взлёта из международного аэропорта города Луисвилл. На борту находились три члена экипажа, все они погибли. По предварительным данным, не менее десяти человек также погибли на земле.

Причиной катастрофы, по версии следствия, могло стать возгорание одного из трёх двигателей. После взлёта самолёт поднялся на высоту около 30,5 метра, затем загорелся и врезался в здания, полностью уничтожив два строения.

Согласно данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), разбившийся MD-11 находился в эксплуатации 34 года и проходил капитальный ремонт осенью этого года.