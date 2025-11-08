СИБ Молдавии внесла временного президента Сирии в список террористов

CentralAsia (CA) - Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии включила временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в национальный список террористов. Соответствующий указ, подписанный директором СИБ Александром Мустяцей, был опубликован в «Официальном мониторе» Молдавии, передают местные СМИ.

В документе уточняется, что аш-Шараа внесён в «перечень лиц, групп и субъектов, вовлечённых в террористическую деятельность по распространению оружия массового уничтожения».

Совет Безопасности 6 ноября ООН принял резолюцию, исключающую аш-Шараа из санкционных списков организации. Документ, подготовленный Соединёнными Штатами, предусматривает исключение политика из перечня лиц, связанных с террористическими организациями «Исламское государство» и «Аль-Каида».

За принятие резолюции проголосовали 14 из 15 членов Совета Безопасности, включая Россию. Единственной страной, воздержавшейся при голосовании, стал Китай.

Ожидается, что 10 ноября Ахмед аш-Шараа будет принят в Белом доме президентом США Дональдом Трампом в рамках официального визита.