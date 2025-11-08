Умер первооткрыватель структуры ДНК Джеймс Уотсон

- Азия и мир, общество
- 20:08, 08 ноября 2025
- Просмотров: 432
CentralAsia (CA) - В возрасте 97 лет умер американский биолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Джеймс Уотсон — один из первооткрывателей структуры ДНК. Об этом 7 ноября сообщило издание The New York Times со ссылкой на семью учёного.
Как отмечает издание, Уотсон скончался в хосписе в Нью-Йорке, о его смерти сообщил сын.
Совместно с британским биофизиком Фрэнсисом Криком Джеймс Уотсон в 1953 году впервые расшифровал молекулярную структуру ДНК, представив модель двойной спирали, ставшую одним из важнейших открытий XX века. За это открытие учёные были удостоены Нобелевской премии в 1962 году.
В 1990 году Уотсон возглавил в США масштабный проект «Геном человека» при Национальном институте здоровья, направленный на полное картирование человеческой ДНК. В 1994 году учёный также получил Большую золотую медаль имени М. В. Ломоносова Российской академии наук за выдающиеся достижения в области молекулярной биологии.
В 2019 году Джеймса Уотсона лишили всех почётных званий после его заявлений о различиях в интеллектуальных способностях людей разных рас, объяснённых им «генетическими факторами». Руководство лаборатории в Колд-Спринг-Харбор, которой он ранее руководил, назвало эти слова ненаучными и бездоказательными.