США сняли санкции против проекта АЭС «Пакш-2» с участием России, - Орбан

CentralAsia (CA) - США приняли решение полностью отменить санкции в отношении строительства венгерской атомной электростанции «Пакш-2», реализуемого по проекту российской госкорпорации «Росатом». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, передает венгерское агентство «МедиаКликк».

«Освобождение «Пакш-2» от санкций не будет продлеваться. Эти санкции, которые были введены ранее, будут полностью отменены. Таким образом, со стороны американцев нет никаких возражений против строительства второй очереди атомной электростанции в Пакше», - сообщил Орбан.

Он напомнил, что санкции против проекта «Пакш-2» были введены в ноябре 2024 года администрацией Джо Байдена, но в июне 2025-го приостановлены администрацией Дональда Трампа. Срок временного исключения истекал в декабре, однако теперь, по словам Орбана, вопрос о продлении отпадает, поскольку принято решение о полной отмене ограничений в части, касающейся строительства новых энергоблоков АЭС.

Санкции 2024 года затронули в том числе Газпромбанк, через который осуществлялись расчёты между Венгрией и Россией за поставки энергоресурсов и строительство станции. Это осложнило финансирование проекта, из-за чего возведение пятого и шестого энергоблоков временно приостанавливалось. В июне текущего года Вашингтон разрешил временное исключение из санкций сроком на шесть месяцев, позволив Будапешту продолжить работу с банком.

АЭС «Пакш», построенная советскими специалистами в 1980-е годы, обеспечивает около половины вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии Венгрии. Станция расположена на берегу Дуная, примерно в 100 километрах к югу от Будапешта. На данный момент на ней действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440.

В рамках проекта «Пакш-2» ведётся строительство ещё двух реакторов ВВЭР-1200, после ввода которых мощность станции увеличится с 2000 до 4400 мегаватт.